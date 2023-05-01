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Лидер "Динамо" вернулся на поле: о ком речь

1 мая 2023 15:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко восстановился от травмы и готов сыграть за Динамо
Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко в ближайшее время сможет вернуться на поле. Лидер "бело-синих" восстановился от тяжелой травмы. 

Молодой футболист вернулся в общую группу "Динамо", сообщил официальный сайт команды. 

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Тренерский штаб киевского "Динамо" в ближайшее время получит серьезное усиление. На поле готов вернуться лидер команды Николай Шапаренко. 

Усиление для "Динамо"

Последние семь месяцев он восстанавливался от последствий травмы, которую получил в начале осени 2022 года в матче против турецкого "Фенербахче" в Лиге Европы. Шапаренко перенес операцию и длительный процесс восстановления в Украине и за ее пределами. 

В сезоне 2022/2023 Николай Шапаренко успел сыграть за "Динамо" только девять поединков, в которых сделал две результативные передачи. В клубе не называют точной даты его выхода на поле, но это случится в ближайшие недели. 

По итогам 23 туров в украинской Премьер-лиге "Динамо" располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Столичная команда отстает от луганской "Зари" на пять очков. 

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