Шапаренко восстановился от травмы и готов сыграть за Динамо

Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко в ближайшее время сможет вернуться на поле. Лидер "бело-синих" восстановился от тяжелой травмы.

Молодой футболист вернулся в общую группу "Динамо", сообщил официальный сайт команды.

Читайте также:

Тренерский штаб киевского "Динамо" в ближайшее время получит серьезное усиление. На поле готов вернуться лидер команды Николай Шапаренко.

Усиление для "Динамо"

Последние семь месяцев он восстанавливался от последствий травмы, которую получил в начале осени 2022 года в матче против турецкого "Фенербахче" в Лиге Европы. Шапаренко перенес операцию и длительный процесс восстановления в Украине и за ее пределами.

В сезоне 2022/2023 Николай Шапаренко успел сыграть за "Динамо" только девять поединков, в которых сделал две результативные передачи. В клубе не называют точной даты его выхода на поле, но это случится в ближайшие недели.

По итогам 23 туров в украинской Премьер-лиге "Динамо" располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Столичная команда отстает от луганской "Зари" на пять очков.

Напомним, полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сделал щедрое пожертвование и помог купить для ВСУ два автомобиля, которые отправятся в Бахмут.

Эксперт раскритиковал форварда сборной Украины Артема Довбика и назвал главный недостаток молодого игрока.

Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес поставила точку в слухах о расставании с португальским футболистом.