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Лидер "Динамо" сделал важное объявление о своем будущем

19 апреля 2023 16:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Динамо Шапаренко сделал важное объявление о своем будущем
Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко близок к полному восстановлению от последствий травмы. Футболист киевского "Динамо" не выходил на поле с сентября 2022 года. 

Шапаренко продемонстрировал, что ему пришлось перенести за эти месяцы, на своей странице в Instagram

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В самом начале сезона 2022/2023 киевское "Динамо" потеряло одного из лидеров команды. В начале сентября прошлого года Николай Шапаренко получил тяжелую травму в поединке Лиги Европы против "Фенербахче". Разрыв крестообразной связки колена надолго вывел футболиста из строя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Возвращение Шапаренко на поле

Шапаренко прошел длительную реабилитацию за границей, а в последние месяцы 24-летний полузащитник начал тренироваться по индивидуальной программе. Он смонтировал короткое видео, которое продемонстрировало весь путь от травмы до финальной стадии реабилитации. 

Уже в скором времени Шапаренко вернется в строй. Пока речь идет только о тренировках в общей группе футболистов "Динамо". После того как полузащитник наберет форму, он примет участие в завершающих матчах сезона. 

На счету футболиста девять поединков во всех турнирах в этом сезоне. Шапаренко сделал две результативные передачи. 

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