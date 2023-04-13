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Шапаренко помогает легенде "Динамо" купить снаряжение на фронт в Бахмут

13 апреля 2023 13:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко помогает легенде Динамо купить снаряжение на фронт в Бахмут
Николай Шапаренко празднует гол. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко пришел на помощь бывшему защитнику национальной команды Юрию Дмитрулину. "Динамовцы" помогают собрать снаряжение для одного из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

Шапаренко на своей странице в Instagram поделился обращением Дмитрулина к болельщикам. 

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Один из лидеров киевского "Динамо" Николай Шапаренко решил помочь бывшему защитнику команды, у которого появилась благородная цель. 24-летний футболист помогает 48-летнему ветерану собрать средства на покупку военного снаряжения. 

Медаль Дмитрулина
Медаль Юрия Дмитрулина. Фото: Instagram

Цель Дмитрулина

Юрий Дмитрулин продает одну из памятных медалей, которую он завоевал в составе "Динамо" за победу в чемпионате Украины по футболу. Награда долгое время хранилась в домашней коллекции Дмитрулина.

Бывший футболист решил ее продать после того, как узнал, что его одноклассник уходит на фронт. Дмитрулин хочет собрать деньги на прицел для своего друга, который будет сражаться в Бахмуте. 

Юрий Дмитрулин
Юрий Дмитрулин продает медаль. Фото: Instagram 

Когда Шапаренко вернется в строй 

Полузащитник "Динамо" получил тяжелую травму еще осенью 2022 года. С тех пор он не выходил на поле. Молодой футболист завершает процесс восстановления после повреждения. 

Долгое время состоянием здоровья Шапаренко занимались иностранные специалисты. "Динамовец" проходит завершающий курс восстановительных процедур и сможет выйти на поле в конце апреля или начале мая. 

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