Шапаренко допомагає легенді "Динамо" купити спорядження на фронт у Бахмут

Микола Шапаренко святкує гол. Фото: Google

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко прийшов на допомогу колишньому захиснику національної команди Юрію Дмитруліну. "Динамівці" допомагають зібрати спорядження для одного з бійців Збройних сил України (ЗСУ).

Шапаренко на своїй сторінці в Instagram поділився зверненням Дмитруліна до вболівальників.

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Один із лідерів київського "Динамо" Микола Шапаренко вирішив допомогти колишньому захиснику команди, у якого з'явилася шляхетна мета. 24-річний футболіст допомагає 48-річному ветерану зібрати кошти на покупку військового спорядження.

Медаль Юрія Дмитруліна. Фото: Instagram

Мета Дмитруліна

Юрій Дмитрулін продає одну з пам'ятних медалей, яку він виборов у складі "Динамо" за перемогу в чемпіонаті України з футболу. Нагорода тривалий час зберігалася у домашній колекції Дмитруліна.

Колишній футболіст вирішив її продати після того, як дізнався, що його однокласник іде на фронт. Дмитрулін хоче зібрати гроші на приціл для свого друга, який боротиме Україну у Бахмуті.

Юрій Дмитрулін продає медаль Фото: Instagram

Коли Шапаренко повернеться на поле

Півзахисник "Динамо" отримав тяжку травму ще восени 2022 року. З того часу він не виходив на поле. Молодий футболіст завершує відновлення після пошкодження.

Довгий час станом здоров'я Шапаренка займалися іноземні спеціалісти. "Динамівець" проходить завершальний курс відновлювальних процедур і зможе вийти на поле наприкінці квітня або на початку травня.

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