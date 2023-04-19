Лідер Динамо Шапаренко зробив важливе оголошення про своє майбутнє

Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко близький до повного відновлення від наслідків травми. Футболіст київського "Динамо" не виходив на поле з вересня 2022 року.

Шапаренко продемонстрував, що йому довелося перенести за ці місяці, на своїй сторінці до Instagram.

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На початку сезону 2022/2023 київське "Динамо" втратило одного з лідерів команди. У вересні минулого року Микола Шапаренко отримав тяжку травму у поєдинку Ліги Європи проти "Фенербахче". Розрив хрестоподібної зв'язки коліна надовго вивів футболіста з ладу.

Повернення Шапаренка на поле

Шапаренко пройшов тривалу реабілітацію за кордоном, а останніми місяцями 24-річний півзахисник почав тренуватися за індивідуальною програмою. Він змонтував коротке відео, яке продемонструвало весь шлях від травм до фінальної стадії реабілітації.

Вже незабаром Шапаренко повернеться до ладу. Поки що йдеться лише про тренування у загальній групі футболістів "Динамо". Після того, як півзахисник набере форму, він візьме участь у завершальних матчах сезону.

На рахунку футболіста дев'ять поєдинків у всіх турнірах цього сезону. Шапаренко зробив дві результативні передачі.

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