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Леоненко сомневается в перспективах Довбика: эксперт раскритиковал игрока

1 мая 2023 11:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Леоненко сомневается в перспективах Довбика — эксперт раскритиковал игрока
Артем Довбик забил гол за "Днепр-1". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Экс-форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал бомбардирские успехи Артема Довбика в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Эксперт уверен, что футболисту "Днепра-1" необходим новый вызов.

Довбик готовится стать самым результативным футболистом сезона в УПЛ, сообщает FanDay

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В сезоне 2022/2023 на счету Артема Довбика уже 20 голов в УПЛ, семь из которых он забил с одиннадцатиметровой отметки. Форвард "Днепра-1" уверенно приближается к рекорду армянского футболиста Генриха Мхитаряна, который забил 25 голов в сезоне 2012/2013. 

Артем Довбик
Довбик в матче за сборную Украины. Скриншот YouTube

Виктор Леоненко не в восторге от перспектив Артема Довбика. Эксперт считает, что украинскому футболисту необходим новый вызов. 

"Довбик хороший футболист. У него есть техника, он умеет играть головой. Но слишком много голов Артем забивает с пенальти. Допустим, он превзойдет достижение Мхитаряна, а что дальше? Для меня Довбик еще "сырой".

Я делаю выводы по моментам, если ты тут не можешь забить, в такой расслабленной обстановочке. А когда тебе сто тысяч будут орать, там еще больше будет волнение для него. Артем еще многому должен научиться", — рассказал Виктор Леоненко. 

Недостаток Довбика 

Бывший форвард киевского "Динамо" считает, что у лидера "Днепра-1" нет наставника, который мог бы чему-то научиться молодого футболиста. Эксперт не стал акцентировать внимание на тренерском штабе команды. 

До конца сезона в УПЛ осталось восемь матчей, в которых Довбик может забить голы и превзойти рекорд Мхитаряна. Форвардом интересуются итальянские клубы. 

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