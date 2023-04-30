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Холанд и Ямал: главные рекордсмены футбольного уик-энда

30 апреля 2023 19:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Голланд и Ямал – главные рекордсмены футбольного уик-энда
Эрлинг Холанд забил "Фулхэму" с пенальти. Фото: Reuters/Dylan Martinez
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Холанд достиг отметки в 50 голов в дебютном сезоне за "Манчестер Сити", а у "Барселоны" на поле вышел самый молодой футболист в XXI веке Ламин Ямал. Очередной футбольный уик-энд подарил несколько невероятных рекордов.

Подробности достижений молодых футболистов в материале Новини.LIVE.

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Норвежец Эрлинг Холанд отличился в воротах "Фулгема" и это не только его 50-й гол за "Сити", но и уже 34-й гол в нынешнем сезоне АПЛ, ныне являющийся рекордом лиги.

Таким образом, скандинавский форвард догнал Алана Ширера и Энди Коула, которые были рекордсменами по забитым мячам за сезон (34), но такое достижение они получали, когда в АПЛ принимали участие 22 команды и было 42 тура.

Рекорды по количеству голов 15-летнего Ламина Ямала вероятно еще впереди. Пока его достижение в том, что он стал вторым самым молодым дебютантом в истории каталонцев после Паулино Алькантары, сыгравшего в 1912 году в возрасте 15 лет и 4 месяцев, а также пятым самым молодым в истории Ла Лиги.

Кто такой Ламин Ямал

Ламин Ямал — двойное имя. По ошибке "Ямал" иногда принимают за его фамилию, но это не так. Как и в случае, например, с Луисом Энрике Мартинесом. Его полное имя — Ламин Ямал, а фамилия — Насрауи Эбана.

Ямал
Ламин Ямал вышел на 85-й минуте против "Бетиса". Фото: Reuters/Albert Gea

Он родился в Эсплугес де Лебрегат, хотя вырос в Матаро, а также жил в Гранольерсе. Сейчас он проживает в Ла-Массии. Его отец марокканец, а мать из Экваториальной Гвинеи. Пока он выступал только за молодежную сборную Испании, но Марокко уже прощупывает почву, не хочет ли он сыграть за команду с его исторической родины.

Ямал играет на правом фланге атаки или ложной "девяткой". Он больше заточен под комбинации, чем дриблинг, хотя он и добр в дуэлях. Игрок имеет высокую скорость, но в плане физической силы ему еще прибавлять и прибавлять.

Между тем, слухи вокруг дальнейшей судьбы звездного Месси растут. Следом за "Барселоной" не утихает желание приобрести легенду у клубов из США.

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