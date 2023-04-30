Мессі може стати партнером Кривцова в МЛС

Мессі в роздумах, куди перейти влітку. Фото: Reuters/Stephane Mane

Чутки навколо подальшої долі зіркового Мессі зростають. Слідом за "Барселоною" не вщухає бажання придбати легенду у клубів із США. Тим більше МЛС не приховує бажання допомогти одному з клубів підписати форварда ПСЖ.

Про це заявив голова МЛС Дон Грабер, передають Новини.LIVE.

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"Ми дуже старанно працюватимемо з "Інтер Майамі", який хоче підписати Мессі, щоб запропонувати програму, яка дозволить отримати безпрецедентну спадщину на світовому рівні", — каже функціонер

Грабер стверджує, що МЛС допоможе уникнути клубу економічних проблем із лігою під час оформлення такого великого контракту.

Нагадаємо, "Інтер Майамі" хоче підписати Мессі вже тривалий час. Клуб МЛС запропонує нападникові контракт цього літа. Також Мессі отримає додаткові бонуси у вигляді частини акцій клубу. Додамо, що власником "Інтера" з Майамі є Девід Бекхем, а головним тренером Філ Невілл.

Abrazos de goooool 🫂🔥 pic.twitter.com/IKwOSGWK1b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 30, 2023

Кривцов допоміг знову перемогти

У неділю 30 квітня "Інтер" на виїзді переграли "Коламбус Крю" з рахунком 2:1. Кривцов відіграв весь матч без замін та отримав жовту картку.

"Інтер Майамі", за який виступає український захисник Сергій Кривцов, йде на 12-му місці у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.

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