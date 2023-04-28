Усик снова приехал на фронт и пострелял по оккупантам — видео

Украинский боксер Александр Усик. Фото: УНИАН/Владимир Гонтарь

Украинский боксер, чемпион в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик посетил позиции ВСУ на передовой. Спортсмен не просто пообщался с военными, но и взял в руки оружие.

Соответствующие фото и видео выложил у себя в Instagram один из украинских защитников, сообщает Новини.LIVE.

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Александр Усик наведался в гости к украинским защитникам на фронт, чтобы поддержать моральный дух ребят. Один из военных опубликовал фотомозаику, на которой боксер стреляет из тяжелого оружия.

Усик стреляет по позициям оккупантов. Фотомозаика: Instagram/illich_illich_illich

Кроме фото, в сети распространяется видео, на котором Александр Усик стреляет по позициям оккупантов.

Ранее этот же военный опубликовал фотографию с украинским чемпионом и сообщил, что спортсмен попал под вражеский обстрел.

Александр Усик на передовой. Фото: Instagram/illich_illich_illich

"Подарил Усику свой патч. Переждали несколько прилетов. Такой вечер. Рад был видеть", — отмечено под фото.

Где именно побывал Александр Усик — неизвестно. По понятным причинам эту локацию не указывают.

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