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Усик снова приехал на фронт и пострелял по оккупантам: видео

28 апреля 2023 11:56
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Усик снова приехал на фронт и пострелял по оккупантам — видео
Украинский боксер Александр Усик. Фото: УНИАН/Владимир Гонтарь
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинский боксер, чемпион в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик посетил позиции ВСУ на передовой. Спортсмен не просто пообщался с военными, но и взял в руки оружие.

Соответствующие фото и видео выложил у себя в Instagram один из украинских защитников, сообщает Новини.LIVE.

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Усик на фронте 

Александр Усик наведался в гости к украинским защитникам на фронт, чтобы поддержать моральный дух ребят. Один из военных опубликовал фотомозаику, на которой боксер стреляет из тяжелого оружия.

Скрин
Усик стреляет по позициям оккупантов. Фотомозаика: Instagram/illich_illich_illich

Кроме фото, в сети распространяется видео, на котором Александр Усик стреляет по позициям оккупантов.

Ранее этот же военный опубликовал фотографию с украинским чемпионом и сообщил, что спортсмен попал под вражеский обстрел.

Скрин
Александр Усик на передовой. Фото: Instagram/illich_illich_illich

"Подарил Усику свой патч. Переждали несколько прилетов. Такой вечер. Рад был видеть", — отмечено под фото.

Где именно побывал Александр Усик — неизвестно. По понятным причинам эту локацию не указывают.

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