Зідан може очолити "Реал" вже втретє у своїй кар'єрі

Зінедін Зідан на пресконференції. Фото: REUTERS

Французький тренер Зінедін Зідан може знову очолити мадридський "Реал". Президент "королівського клубу" Флорентіно Перес уже готується до переговорів із фахівцем.

Якщо Зідан погодиться на пропозицію "Реала", це буде його третій прихід до клубу як тренер, нагадує Foot Mercato.

Читайте також:

Контракт чинного тренера "Реала" Карло Анчелотті спливає влітку 2024 року. Проте італієць може піти у відставку на рік раніше, щоб очолити збірну Бразилії. У "Реалі" вже зайнялися пошуками нового наставника.

Повернення Зідана

Фаворитом на цю роль є 50-річний Зінедін Зідан. Французький фахівець уже майже два роки не працює. Останнім клубом у його кар'єрі був якраз мадридський "Реал".

Зінедін Зідан продовжує займатися спортом. Фото: instagram.com/zidane/

Зідан вже двічі тренувався "бланкос", крім цього він залишив слід в історії клубу і як футболіст. З "Реалом" Зінедін тричі вигравав Лігу чемпіонів як наставника і двічі перемагав у чемпіонаті Іспанії.

Після виходу з "Реала" у 2021 році Зідан заявив, що хоче попрацювати у збірній Франції. Його мрія не здійснилася через те, що наставник "триколірних" Дідьє Дешам залишиться на своїй посаді ще щонайменше півтора року. Пропозиції з інших клубів Зінедіну не цікаві. Але він цілком може знову повернутися до "Реалу", у складі якого з'явилося багато молодих і перспективних гравців.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

У "ПСЖ" знайшли форварда, який замінить Мессі та Неймара. Це справжня зірка світового футболу.

Португалець Кріштіану Роналду може піти з "Аль-Насра" через внутрішні проблеми в клубі.

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг заявив, що його клуб не відмовився від ідеї запросити лідера "Тоттенгема" Харрі Кейна.