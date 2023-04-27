Усик выйдет на ринг против Дюбуа — известны дата и место проведения боя

Александр Усик в перерыве между боями. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик в ближайшие месяцы проведет обязательную защиту одного из своих поясов. Его соперником станет британец Даниэль Дюбуа.

Промоутер Александр Красюк в интервью изданию Przeglad Sportowy рассказал, где и когда пройдет этот поединок.

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После срыва боя против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) столкнулся с необходимостью провести поединки с претендентами на его пояса. Одним из них является Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).

Организация боя с Дюбуа

Промоутер украинцам рассказал о том, что команда британского боксера уже получила приглашение обсудить контракт на поединок. Уже известно, где и когда может состояться это противостояние.

"Решения будут приниматься в соответствии с коммерческими соображениями. Если по каким-то причинам наше предложение не удовлетворит Дюбуа и он не захочет подписывать контракт, мы можем переходить к процедуре тендера промоутера.

Субъект, который подготовит высшее финансовое предложение, получит право организовать поединок. Тогда в нашу пользу было бы, чтобы Усик как чемпион имел гарантированные 75 процентов заявки, а Дюбуа в качестве претендента — 25", — рассказал Александр Красюк.

Даниэль Дюбуа позирует на стадионе. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Дата и место поединка

Промоутер напомним о том, что 22 июля Тайсон Фьюри проведет бой в Великобритании. Ставить в один вечер поединок Усика было бы не выгодно с точки зрения коммерческой выгоды.

Между этими противостояниями должно пройти несколько недель. К тому же Даниэлю Дюбуа необходимо восстановиться от последствий травмы.

"Возможно проведения боя на рубеже июля и августа. Он может состояться в Варшаве, но мы рассматриваем и другие варианты. Выступление чемпиона мира в тяжелом весе Усика также вызовет интерес в этой стране. В Польше любят бокс, там многие заинтересованы в организации такого поединка", — объяснил промоутер.

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