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"Мудрику не дают мяч": Конопля рассказал о проблемах вингера "Челси"

26 апреля 2023 17:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрику не дают мяч — в Шахтере рассказали о проблемах вингера Челси
Михаил Мудрик борется за мяч. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля поделился мнением об игре в "Челси" своего партнера по сборной Украины Михаила Мудрика. Футболист считает, что игроки лондонского клуба игнорируют молодого вингера. 

Конопля ждет, пока завершится адаптация Мудрика в "Челси", сообщает "Брутальный футбол". 

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Бывший партнер Мудрика по донецкому "Шахтеру" признался в том, что следит за выступлениями Михаила на "Стэмфорд Бридж". Ефим Конопля уверен, что вингер сумеет закрепиться в основном составе "синих". 

Мудрика игнорируют в "Челси"

Однако пока этому процессу мешают другие футболисты "Челси". В некоторых матчах они как будто не замечают украинского полузащитника. 

"В некоторых моментах Феликс и Хаверц словно только друг с другом играют. Очевидно, что между ними есть взаимопонимание. Проблема в том, что Мудрика при этом игнорируют. И когда Миша открывается за спину центральному защитнику, Феликс просто ведет мяч дальше", — объяснил Конопля. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик уходит с поля. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Будущее Мудрика в Лондоне

Защитник "Шахтера" считает, что интеграции Мудрика в "Челси" может способствовать изменение игровой схемы команды. Это изменит и статистику вингера, и увеличит процент побед "синих". 

"Фофана говорил, что Мудрик — быстрый футболист. Может не все в "Челси" это знают. Результат поменяется, если перестроить игру команды. Мудрик способен делать разницу на поле. Это качество необходимо использовать", — рассказал футболист "Шахтера". 

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино потребовал купить летом результативного нападающего.

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