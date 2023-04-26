Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику

Аліка Шмідт на тренуванні. Фото: instagram.com/alicasmd

Шість років тому німецька бігунья Аліка Шмідт була визнана найсексуальнішою спортсменкою планети. Молоду дівчину вважали висхідною зіркою легкої атлетики.

Легкоатлетка поки що не виправдала надій, але армія її шанувальників зростає з кожним днем. Аліка Шмідт стала новою героїнею рубрики "Дівчина тижня" на порталі Новини LIVE.

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Шмідт вже 24 роки. Вона поки що так і не досягла вражаючих успіхів у професійному спорті, але легкоатлетка ще матиме шанс завоювати золоту медаль на Олімпійських іграх. Це мрія Аліки протягом багатьох років.

Аліка Шмідт на розминці. Фото: instagram.com/alicasmd

Шмідт продовжує тренуватися та виступати на локальних змаганнях у Німеччині. Пік спортивних досягнень легкоатлетки припав на останні роки минулого десятиліття. У 2017 році Аліка у збірній Німеччини стала срібною медалісткою в естафеті 4x400 на чемпіонаті Європи віком до 20 років. Через два роки Шмідт здобула бронзову нагороду в естафеті на чемпіонаті Європи до 23 років.

Аліка Шмідт на стадіоні та вдома. Фото: instagram.com/alicasmd

Німецька красуня продовжує наполегливо тренуватися. Вона дотримується дієти, але не відмовляє собі в задоволенні з'їсти плитку чорного шоколаду. Підтримує футбольний клуб "Інгольштадт", хоча цілий сезон працювала тренером дортмундської "Боруссії" з фітнесу.

Аліка Шмідт готується до турніру Фото: instagram.com/alicasmd

Шмідт відмовила виданню Playboy, яке звернулося до Аліки з пропозицією зробити фотосесію. Дівчина хоче, щоб її запам'ятали завдяки спортивним здобуткам. При цьому вона не соромиться ділитися з шанувальниками у соціальної мережі досить відвертими фотографіями.

Аліка багато подорожує та викладає на своїй сторінці знімки з екзотичних куточків світу.

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