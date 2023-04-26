Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику arrow

Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику

26 квітня 2023 10:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику
Аліка Шмідт на тренуванні. Фото: instagram.com/alicasmd
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Шість років тому німецька бігунья Аліка Шмідт була визнана найсексуальнішою спортсменкою планети. Молоду дівчину вважали висхідною зіркою легкої атлетики.

Легкоатлетка поки що не виправдала надій, але армія її шанувальників зростає з кожним днем. Аліка Шмідт стала новою героїнею рубрики "Дівчина тижня" на порталі Новини LIVE.

Читайте також:

Шмідт вже 24 роки. Вона поки що так і не досягла вражаючих успіхів у професійному спорті, але легкоатлетка ще матиме шанс завоювати золоту медаль на Олімпійських іграх. Це мрія Аліки протягом багатьох років.

Аліка Шмідт
Аліка Шмідт на розминці. Фото: instagram.com/alicasmd

Шмідт продовжує тренуватися та виступати на локальних змаганнях у Німеччині. Пік спортивних досягнень легкоатлетки припав на останні роки минулого десятиліття. У 2017 році Аліка у збірній Німеччини стала срібною медалісткою в естафеті 4x400 на чемпіонаті Європи віком до 20 років. Через два роки Шмідт здобула бронзову нагороду в естафеті на чемпіонаті Європи до 23 років.

Аліка Шмідт
Аліка Шмідт на стадіоні та вдома. Фото: instagram.com/alicasmd

Німецька красуня продовжує наполегливо тренуватися. Вона дотримується дієти, але не відмовляє собі в задоволенні з'їсти плитку чорного шоколаду. Підтримує футбольний клуб "Інгольштадт", хоча цілий сезон працювала тренером дортмундської "Боруссії" з фітнесу.

Аліка Шмідт
Аліка Шмідт готується до турніру Фото: instagram.com/alicasmd

Шмідт відмовила виданню Playboy, яке звернулося до Аліки з пропозицією зробити фотосесію. Дівчина хоче, щоб її запам'ятали завдяки спортивним здобуткам. При цьому вона не соромиться ділитися з шанувальниками у соціальної мережі досить відвертими фотографіями.

Аліка багато подорожує та викладає на своїй сторінці знімки з екзотичних куточків світу.

Нагадаємо, майбутній тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вимагає купити влітку результативного нападника.

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Андрій Лунін провалили матч чемпіонату Іспанії, в якому "Жирона" обіграла "Реал".

У лондонському "Челсі" незадоволені Михайлом Мудриком. Українця можуть замінити іншим футболістом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB