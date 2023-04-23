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Жена Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае

23 апреля 2023 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае
Екатерина Усик в Дубае. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик продолжает семейный отпуск вместе с женой Екатериной и детьми звездной пары. Семья оказалась на еще одном экзотическом курорте. 

Супруга украинского спортсмена поделилась с подписчиками новой роскошной фотосессией на своей странице в Instagram

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В конце апреля Александр Усик должен был сразиться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако контракт на этот поединок так и не был подписан. Украинца ждет обязательные бои против претендентов на его пояса с Даниэлем Дюбуа и Филиппом Хрговичем. 

Александр и Екатерина Усик
Александр и Екатерина Усик на отдыхе. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Семейное путешествие Усика

Однако перед возвращением к тренировкам Александр Усик решил восстановить силы и отправиться в путешествие с супругой Екатериной и детьми. Семья известного спортсмена прекрасно проводит время. Екатерина публикует много фотографий с пляжей, прогулок по прибрежным городам, из отелей и ресторанов. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик на пляже. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Недавно Александр и Екатерина побывали в Испании. После Малаги они решили отправиться на другое море и улетели в ОАЭ. Супруга украинского спортсмена уже поучаствовала в фотосессии, надев новый, белый купальник. Он выгодно подчеркнул формы Екатерины и прекрасно смотрелся на фоне морского берега. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик в новом купальнике. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

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