Цыганков получил средний балл за игру с Вальядолидом

Виктор 52 раза коснулся мяча и отдал 40 пасов. Фото: twitter/Girona FC

"Жирона" в матче испанской Ла Лиги проиграла "Вальядолиду" со счетом 0:1 и прервала серию из четырех матчей без поражений. Виктор Цыганков вышел в основном составе и отыграл весь матч, но результативными действиями снова не отличился.

Результаты выступления украинца и его оценки от статистических сайтов в материале Новини.LIVE.

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Украинец в этом матче запомнился большим количеством подач из стандартов, и хотя большинство из них находили партнеров, голами ни один эпизод не завершился. Возможно, не хватило в штрафной дисквалифицированного Кастельяноса.

Виктор Цыганков получил оценку 6,3 от WhoScored за матч 30-го тура Ла Лиги. Он 52 раза коснулся мяча, отдал 40 передач с процентом точности 75%. Имеет одну ключевую передачу, 8 из 8 неточных навесов по игре и 18 потерь.

Статистический портал SofaScore поставил ему оценку 6.8 – это лучший показатель среди атакующих игроков стартового состава и средней команды.

В последний раз Виктор забивал за "Жирону" 18 марта против "Райо Вальекано". Тогда украинец оформил дубль. Всего он забил за свой новый клуб три гола и отдал четыре ассиста.

"Жирона" идет в Ла Лиге на 10 месте. Команда Виктора набрала 38 очков после 30 туров.

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