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Компанія для Мудрика: лідером "Шахтаря" цікавляться два клуби з Англії

21 квітня 2023 10:19
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Матвієнко може переїхати до Англії — захисником Шахтаря цікавляться два клуби
Микола Матвієнко та Андрій Шевченко. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко може розпочати наступний сезон у новій команді. Відразу кілька клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) цікавляться досвідченим гравцем.

"Гірники" хочуть заробити на трансфері захисника великі гроші, повідомляє Mirror.

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Донецький "Шахтар" може продати до Англії ще одного вихованця. Слідом за Михайлом Мудриком на Туманний Альбіон готується до переїзду й Микола Матвієнко.

Збірна України
Збірна України після матчу із Англією. Фото: Reuters/Matthew Childs

Куди може перейти український футболіст?

Одразу два клуби АПЛ стежать за прогресом 26-річного футболіста. Про інтерес до Матвієнка з боку "Брайтона" було давно відомо. На чолі "чайок" стоїть колишній наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. Йому добре відомі можливості українського захисника. "Брайтон" збирає гроші, щоб зробити "гірникам" пропозицію щодо гравця.

Другим зацікавленим футболістом є "Вулвергемптон". Керівництво "вовків" незадоволене результатами команди цього сезону. Влітку на команду чекає кадрова революція.

"Шахтар" хоче отримати за Матвієнка щонайменше 30 млн євро. Клуб не збирається йти на поступки щодо продажу одного з лідерів команди.

Нагадаємо, у португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми в Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу. Незабаром скандал спровокував і сам Роналду. Йому загрожує тюремний термін та навіть депортація з країни.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.

Популярна українська волейболістка Юлія Герасимова продовжує кар'єру в одній із найкращих команд Румунії.

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