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Компания для Мудрика: лидером "Шахтера" интересуются два клуба из Англии

21 апреля 2023 10:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Матвиенко может переехать в Англию — защитником Шахтера интересуются два клуба
Николай Матвиенко и Андрей Шевченко. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко может начать следующий сезон в новой команде. Сразу несколько клубов английский Премьер-лиги (АПЛ) интересуются опытным игроком. 

"Горняки" хотят заработать на трансфере защитника большие деньги, сообщает Mirror

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Донецкий "Шахтер" может продать в Англию еще одного своего воспитанника. Вслед за Михаилом Мудриком на Туманный Альбион готовится переехать Николай Матвиенко. 

Сборная Украины
Сборная Украины после матча с Англией. Фото: Reuters/Matthew Childs 

Куда может перейти украинский футболист?

Сразу два клуба АПЛ следят за прогрессом 26-летнего футболиста. Об интересе к Матвиенко со стороны "Брайтона" было давно известно. Во главе "чаек" стоит бывший наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Ему хорошо известны возможности украинского защитника. "Брайтон" собирает деньги, чтобы сделать "горнякам" предложение по игроку. 

Вторым заинтересованным футболистом является "Вулверхэмптон". Руководство "волков" недовольно результатами команды в этом сезоне. Летом команду ждет кадровая революция. 

"Шахтер" хочет получить за Матвиенко не менее 30 млн евро. Клуб не собирается идти на уступки в вопросе продажи одного из лидеров команды. 

Напомним, у португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Вскоре скандал спровоцировал и сам Роналду. Ему грозит тюремный срок и даже депортация из страны. 

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

Популярная украинская волейболистка Юлия Герасимова продолжает карьеру в одной из лучших команд Румынии.

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