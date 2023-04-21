Матвиенко может переехать в Англию — защитником Шахтера интересуются два клуба

Николай Матвиенко и Андрей Шевченко. Фото: УНИАН

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко может начать следующий сезон в новой команде. Сразу несколько клубов английский Премьер-лиги (АПЛ) интересуются опытным игроком.

"Горняки" хотят заработать на трансфере защитника большие деньги, сообщает Mirror.

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Куда может перейти украинский футболист?

Сразу два клуба АПЛ следят за прогрессом 26-летнего футболиста. Об интересе к Матвиенко со стороны "Брайтона" было давно известно. Во главе "чаек" стоит бывший наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Ему хорошо известны возможности украинского защитника. "Брайтон" собирает деньги, чтобы сделать "горнякам" предложение по игроку.

Вторым заинтересованным футболистом является "Вулверхэмптон". Руководство "волков" недовольно результатами команды в этом сезоне. Летом команду ждет кадровая революция.

"Шахтер" хочет получить за Матвиенко не менее 30 млн евро. Клуб не собирается идти на уступки в вопросе продажи одного из лидеров команды.

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