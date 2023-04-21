Роналду в центре скандала: Криштиану могут арестовать и выставить из клуба
Лидер команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду может досрочно покинуть клуб. Португальский футболист спровоцировал своим поведением большой скандал.
Реакция ветерана на оскорбление болельщиков вызвала гнев местной общественности, сообщает Corriere dello Sport.
В центральном матче 25 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" проиграл "Аль-Хилялю" со счетом 0:2. Роналду ничем не сумел помочь своей команде и покидал поле в расстроенных чувствах. По дороге в раздевалку болельщики принялись скандировать имя Лионеля Месси. Португалец отреагировал на это весьма своеобразно.
Возможные последствия для португальца
Криштиану Роналду приложил руку к гениталиям и потряс ими в сторону трибуны. Это вызвало настоящую волну гнева в Саудовской Аварии, где такие жесты считаются не просто неприличными, но и оскорбительными.
Поступок может иметь серьезные последствия для португальца. Некоторые болельщики наняли юристов и собираются подать петицию в Государственное министерство Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану Роналду. Эти люди считают поступок португальского футболиста преступлением. Если вина ветерана будет доказана, ему угрожает тюремный срок или депортация из страны.
Контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провел за свою команду 13 поединков, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
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