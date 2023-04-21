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Роналду в центре скандала: Криштиану могут арестовать и выставить из клуба

21 апреля 2023 08:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду в центре скандала — Криштиану могут арестовать и выставить из клуба
Роналду на разминке. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду может досрочно покинуть клуб. Португальский футболист спровоцировал своим поведением большой скандал.

Реакция ветерана на оскорбление болельщиков вызвала гнев местной общественности, сообщает Corriere dello Sport

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В центральном матче 25 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" проиграл "Аль-Хилялю" со счетом 0:2. Роналду ничем не сумел помочь своей команде и покидал поле в расстроенных чувствах. По дороге в раздевалку болельщики принялись скандировать имя Лионеля Месси. Португалец отреагировал на это весьма своеобразно. 

Возможные последствия для португальца

Криштиану Роналду приложил руку к гениталиям и потряс ими в сторону трибуны. Это вызвало настоящую волну гнева в Саудовской Аварии, где такие жесты считаются не просто неприличными, но и оскорбительными. 

Поступок может иметь серьезные последствия для португальца. Некоторые болельщики наняли юристов и собираются подать петицию в Государственное министерство Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану Роналду. Эти люди считают поступок португальского футболиста преступлением. Если вина ветерана будет доказана, ему угрожает тюремный срок или депортация из страны. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду спорит с арбитром. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провел за свою команду 13 поединков, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. 

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У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. 

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