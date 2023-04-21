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Роналду в центрі скандалу: Кріштіану можуть заарештувати та виставити з клубу

21 квітня 2023 08:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду в центрі скандалу — Кріштіану можуть заарештувати та виставити з клубу
Роналду на розминці. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер команди "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду може достроково залишити клуб. Португальський футболіст спровокував своєю поведінкою великий скандал.

Реакція ветерана на образу вболівальників викликала гнів місцевої громадськості, повідомляє Corriere dello Sport.

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У центральному матчі 25 туру чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср" програв "Аль-Хілялю" з рахунком 0:2. Роналду нічим не зумів допомогти своїй команді та залишав поле у засмучених почуттях. Дорогою до роздягальні вболівальники почали скандувати ім'я Ліонеля Мессі. Португалець відреагував на це дуже своєрідно.

Можливі наслідки для португальця

Кріштіану Роналду приклав руку до геніталій і потряс ними у бік трибуни. Це викликало справжню хвилю гніву в Саудівській Аварії, де такі жести вважаються не просто непристойними, а й образливими.

Вчинок може мати серйозні наслідки для португальця. Деякі вболівальники найняли юристів і збираються подати петицію до Державного міністерства Саудівської Аравії про арешт та депортацію Кріштіану Роналду. Ці люди вважають вчинок португальського футболіста злочином. Якщо вина ветерана буде доведена, то йому загрожує тюремний термін або депортація з країни.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду сперечається з арбітром. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Контракт Кріштіану Роналду з "Аль-Насром" діє до літа 2025 року. Цього сезону португалець провів за свою команду 13 поєдинків, забив 11 голів і зробив дві результативні передачі.

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