Севилья больше хотела победить — Мендилибар прокомментировал разгром МЮ в Лиге Европы

Хосе Луис Мендилибар дает указания игрокам "Севильи". Фото: Reuters/Paul Childs

Главный тренер испанской "Севильи" Хосе Луис Мендилибар поделился мнением о выходе своей команды в полуфинал Лиги Европы.

В ответной четвертьфинальной встрече с "Манчестер Юнайтед" "нервионцы" разгромили соперника со счетом 3:0 на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", напоминают Новини.LIVE.

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Хосе Луис Мендилибар стал третьим тренером "Севильи" в этом сезоне. Ему сходу удалось вывести команду в полуфинал Лиги Европы. Под руководством этого специалиста "нервионцы" сыграли с "Манчестер Юнайтед" вничью на выезде (2:2), а затем обыграли "красных дьяволов" дома (3:0).

Радость после важной победы

Тренер не скрывал радостных эмоций после финального свистка арбитра. Он признался, что не ожидал настолько легкой и комфортной победы своей команды.

"Я думал, что это будет равный матч, исход которого не будет решен до последнего момента, и обратите внимание, последние 12 минут мы спокойно играли при счете 3:0. Если бы мне сказали об этом перед матчем, то я бы не поверил, но поблагодарил бы.

"Севилья" больше хотела победить. Это очень счастливый день, и я надеюсь, что он не последний", — рассказал Мендилибар.

Яссин Буну и Лукас Окампос радуются победе. Фото: Reuters/Paul Childs

Следующий соперник "Севильи"

В полуфинале "Севилье" предстоит сыграть против туринского "Ювентуса". Наставник испанской команды пообещал подготовить своих подопечных к противостоянию с опасным соперником.

"Ювентус" значительно отличается от "Манчестер Юнайтед". Футболисты итальянской команды демонстрируют командный футбол. Они играют не так весело и быстро, но им очень сложно противостоять", — заявил тренер "Севильи".

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