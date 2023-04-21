Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Севилья" больше хотела победить": Мендилибар прокомментировал разгром "МЮ" в Лиге Европы arrow

"Севилья" больше хотела победить": Мендилибар прокомментировал разгром "МЮ" в Лиге Европы

21 апреля 2023 07:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Севилья больше хотела победить — Мендилибар прокомментировал разгром МЮ в Лиге Европы
Хосе Луис Мендилибар дает указания игрокам "Севильи". Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер испанской "Севильи" Хосе Луис Мендилибар поделился мнением о выходе своей команды в полуфинал Лиги Европы.

В ответной четвертьфинальной встрече с "Манчестер Юнайтед" "нервионцы" разгромили соперника со счетом 3:0 на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", напоминают Новини.LIVE

Читайте также:

Хосе Луис Мендилибар стал третьим тренером "Севильи" в этом сезоне. Ему сходу удалось вывести команду в полуфинал Лиги Европы. Под руководством этого специалиста "нервионцы" сыграли с "Манчестер Юнайтед" вничью на выезде (2:2), а затем обыграли "красных дьяволов" дома (3:0). 

Радость после важной победы

Тренер не скрывал радостных эмоций после финального свистка арбитра. Он признался, что не ожидал настолько легкой и комфортной победы своей команды. 

"Я думал, что это будет равный матч, исход которого не будет решен до последнего момента, и обратите внимание, последние 12 минут мы спокойно играли при счете 3:0. Если бы мне сказали об этом перед матчем, то я бы не поверил, но поблагодарил бы.

"Севилья" больше хотела победить. Это очень счастливый день, и я надеюсь, что он не последний", — рассказал Мендилибар. 

Севилья — Манчестер Юнайтед
Яссин Буну и Лукас Окампос радуются победе. Фото: Reuters/Paul Childs

Следующий соперник "Севильи"

В полуфинале "Севилье" предстоит сыграть против туринского "Ювентуса". Наставник испанской команды пообещал подготовить своих подопечных к противостоянию с опасным соперником. 

"Ювентус" значительно отличается от "Манчестер Юнайтед". Футболисты итальянской команды демонстрируют командный футбол. Они играют не так весело и быстро, но им очень сложно противостоять", — заявил тренер "Севильи". 

Напомним, популярная украинская волейболистка Юлия Герасимова продолжает карьеру в одной из лучших команд Румынии.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас