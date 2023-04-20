"Бавария" подпишет результативного форварда, но потеряет перспективного защитника

Игроки "Баварии" благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Будущим летом мюнхенскую "Баварию" ждет кадровая революция. В клубе недовольны очередным вылетом из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала и понимают необходимость усиления состава.

Летом в "Баварию" придет как минимум один результативный форвард, сообщает Bild.

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Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер считает одной из причин вылета команды из Лиги чемпионов отсутствие забивного форварда. Шупо-Мотинг, Мане и Гнабри не могут компенсировать отсутствие Роберта Левандовского.

Хайнер считает, что игрок на позиции "девятки" мог бы изменить ситуацию в противостоянии с "Манчестер Сити". Мюнхенцам необходим молодой футболист, который способен забивать по 20 и больше голов за сезон.

"Бавария" уже изучает трансферный рынок в поисках такого форварда. Мюнхенцы будут готовы к большим тратам ради усиления состава во время летнего трансферного окна. О кандидатурах на позицию центрального нападающего пока ничего не известно.

Потенциальная потеря "Баварии"

А вот один из защитников "Баварии" готов покинуть "Альянц Арену". Речи идет о марокканце Нуссаире Мазрауи. Перспективный футболист перебрался в Мюнхен в 2022 году из нидерландского "Аякса", но так и не сумел пробиться в основу немецкой команды.

Нуссаир Мазрауи в матче за сборную Марокко. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мазрауи возлагает надежды на нового тренера "Баварии" Тухеля. Правый защитник готов к конкуренции и попытается доказать справедливость претензий на игру в основе команды. Однако есть ситуация не изменится, Нуссаир будет готов сменить клуб.

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