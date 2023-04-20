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"Бавария" подпишет результативного форварда, но потеряет перспективного защитника

20 апреля 2023 22:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария подпишет результативного форварда, но потеряет перспективного защитника
Игроки "Баварии" благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Leonhard Simon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Будущим летом мюнхенскую "Баварию" ждет кадровая революция. В клубе недовольны очередным вылетом из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала и понимают необходимость усиления состава.

Летом в "Баварию" придет как минимум один результативный форвард, сообщает Bild

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Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер считает одной из причин вылета команды из Лиги чемпионов отсутствие забивного форварда. Шупо-Мотинг, Мане и Гнабри не могут компенсировать отсутствие Роберта Левандовского. 

Хайнер считает, что игрок на позиции "девятки" мог бы изменить ситуацию в противостоянии с "Манчестер Сити". Мюнхенцам необходим молодой футболист, который способен забивать по 20 и больше голов за сезон. 

"Бавария" уже изучает трансферный рынок в поисках такого форварда. Мюнхенцы будут готовы к большим тратам ради усиления состава во время летнего трансферного окна. О кандидатурах на позицию центрального нападающего пока ничего не известно. 

Потенциальная потеря "Баварии"

А вот один из защитников "Баварии" готов покинуть "Альянц Арену". Речи идет о марокканце Нуссаире Мазрауи. Перспективный футболист перебрался в Мюнхен в 2022 году из нидерландского "Аякса", но так и не сумел пробиться в основу немецкой команды. 

Нуссаир Мазрауи
Нуссаир Мазрауи в матче за сборную Марокко. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мазрауи возлагает надежды на нового тренера "Баварии" Тухеля. Правый защитник готов к конкуренции и попытается доказать справедливость претензий на игру в основе команды. Однако есть ситуация не изменится, Нуссаир будет готов сменить клуб. 

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