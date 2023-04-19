"Бавария" не проиграла "Ман Сити": кто стал героем матча Лиги чемпионов
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Бавария" приняла в Мюнхене "Манчестер Сити". Команде Томаса Тухеля предстояло отыграть дома три мяча, который были пропущены неделю назад.
Футболисты "Баварии" настраивались на исторический камбек, сообщают Новини.LIVE.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настолько расслабился, что уже в третий раз подряд выставил на матч Лиги чемпионов один и тот же состав. Каталонец решил обойтись без неожиданных решений, которые в прошлые годы неоднократно становились причиной вылета команды из турнира.
Как сыграли команды?
"Бавария" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (0:0)
Голы: Киммих, 83 — Холанд, 57
Незабитый пенальти: Холанд, 37 ("МанСити") — над перекладиной
"Бавария": Зоммер — Павар (Станишич, 77), Упамекано, Де Лигт, Канселу (Дэвис, 63) — Киммих (капитан), Горецка — Сане (Мане, 63), Мусиала (Мюллер, 71), Коман — Шупо-Мотинг (Тель, 71).
Запасные: Ульрайх, Гнабри, Сарр, Блинд, Мюллер, Гравенберх, Мазрауи, Ибрагимович.
Тренер: Томас Тухель.
"Манчестер Сити": Эдерсон — Аканджи, Рубен Диаш, Аке (Ляпорт, 66) — Стоунз, Родри — Бернарду Силва, Де Брюйне (Уокер, 87), Гюндоган (капитан), Грилиш — Холанд (Альварес, 84).
Запасные: Ортега, Карсон, Филлипс, Альварес, Серхио Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюис.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
Болельщики "Баварии" устроили яркое и громкое представление перед стартовыми минутами матча. Песнопение, перекличка трибун поразили даже Холанда с Гвардиолой, для которого "Альянц Арена" — не чужой стадион.
Хозяева поля с первых минут матча играли очень активно. У них появилось то, чего не было в первом матче — прострелы и навесы с флангов в центр на Шупо-Мотинга, который вернулся в строй. Было заметно, что мюнхенцы очень "заряжены" на эту встречу.
На 16 минуте Лерой Сане выбежал на ударную позицию по месту левого инсайда, убежал от защитника, но пробил низом рядом с дальней штангой. В ответной атаке на ударную позицию выскочил Холанд, Упамекано пришлось сбить соперника. Рефери показал красную карточку, но буквально сразу же отменил это решение из-за офсайда у Эрлинга.
На 20-й минуте Эдерсон спас "Сити" после прямого удара Сане со штрафного. Пятнадцать минут спустя Упамекано сыграл рукой в своей штрафной после удара в исполнении Гюндогана. Судья назначил пенальти в ворота "Баварии". Эрлинг Холанд "с точки" пробил над перекладиной. Незадолго до финального свистка Эдерсон спас "Сити" после хорошего удара от Сане.
"Бавария" активна начала и второй тайм, но Холанд охладил пыл соперника на 57-й минуте. Англичане провели стремительный контрудар, который закончился сильным и точным "выстрелом" Эрлинга, 0:1. Но "Бавария" успела отыграться. На 83-й минуте Аканджи сыграл рукой в своей штрафной, и Киммих "с точки" не промахнулся, 1:1.
Хозяева не прекратили сопротивление, но опасных моментов стало гораздо меньше. "Манчестер Сити" спокойно довел матч до финального свистка и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского "Реала".
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