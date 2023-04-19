Бавария не проиграла Ман Сити — кто стал героем матча Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд забивает гол. Фото: REUTERS/Heiko Becker

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Бавария" приняла в Мюнхене "Манчестер Сити". Команде Томаса Тухеля предстояло отыграть дома три мяча, который были пропущены неделю назад.

Футболисты "Баварии" настраивались на исторический камбек, сообщают Новини.LIVE.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настолько расслабился, что уже в третий раз подряд выставил на матч Лиги чемпионов один и тот же состав. Каталонец решил обойтись без неожиданных решений, которые в прошлые годы неоднократно становились причиной вылета команды из турнира.

Как сыграли команды?

"Бавария" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (0:0)

Голы: Киммих, 83 — Холанд, 57

Незабитый пенальти: Холанд, 37 ("МанСити") — над перекладиной

"Бавария": Зоммер — Павар (Станишич, 77), Упамекано, Де Лигт, Канселу (Дэвис, 63) — Киммих (капитан), Горецка — Сане (Мане, 63), Мусиала (Мюллер, 71), Коман — Шупо-Мотинг (Тель, 71).

Запасные: Ульрайх, Гнабри, Сарр, Блинд, Мюллер, Гравенберх, Мазрауи, Ибрагимович.

Тренер: Томас Тухель.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аканджи, Рубен Диаш, Аке (Ляпорт, 66) — Стоунз, Родри — Бернарду Силва, Де Брюйне (Уокер, 87), Гюндоган (капитан), Грилиш — Холанд (Альварес, 84).

Запасные: Ортега, Карсон, Филлипс, Альварес, Серхио Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюис.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

Болельщики "Баварии" устроили яркое и громкое представление перед стартовыми минутами матча. Песнопение, перекличка трибун поразили даже Холанда с Гвардиолой, для которого "Альянц Арена" — не чужой стадион.

Хозяева поля с первых минут матча играли очень активно. У них появилось то, чего не было в первом матче — прострелы и навесы с флангов в центр на Шупо-Мотинга, который вернулся в строй. Было заметно, что мюнхенцы очень "заряжены" на эту встречу.

Нервы в матче "Бавария" — "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

На 16 минуте Лерой Сане выбежал на ударную позицию по месту левого инсайда, убежал от защитника, но пробил низом рядом с дальней штангой. В ответной атаке на ударную позицию выскочил Холанд, Упамекано пришлось сбить соперника. Рефери показал красную карточку, но буквально сразу же отменил это решение из-за офсайда у Эрлинга.

На 20-й минуте Эдерсон спас "Сити" после прямого удара Сане со штрафного. Пятнадцать минут спустя Упамекано сыграл рукой в своей штрафной после удара в исполнении Гюндогана. Судья назначил пенальти в ворота "Баварии". Эрлинг Холанд "с точки" пробил над перекладиной. Незадолго до финального свистка Эдерсон спас "Сити" после хорошего удара от Сане.

"Бавария" активна начала и второй тайм, но Холанд охладил пыл соперника на 57-й минуте. Англичане провели стремительный контрудар, который закончился сильным и точным "выстрелом" Эрлинга, 0:1. Но "Бавария" успела отыграться. На 83-й минуте Аканджи сыграл рукой в своей штрафной, и Киммих "с точки" не промахнулся, 1:1.

Хозяева не прекратили сопротивление, но опасных моментов стало гораздо меньше. "Манчестер Сити" спокойно довел матч до финального свистка и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского "Реала".

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