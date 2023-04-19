Баварія не програла Ман Сіті — хто став героєм матчу Ліги чемпіонів

Ерлінг Холанд забиває гол. Фото: REUTERS/Heiko Becker

У чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "Баварія" прийняла в Мюнхені "Манчестер Сіті". Команда Томаса Тухеля мала відіграти вдома три м'ячі, які були пропущені тиждень тому.

Футболісти "Баварії" налаштовувалися на історичний камбек, повідомляють Новини.LIVE.

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Як зіграли команди?

"Баварія" (Німеччина) — "Манчестер Сіті" (Англія) — 1:1 (0:0)

Голи: Кімміх, 83 — Холанд, 57

Незабитий пенальті: Холанд, 37 ("МанСіті") — над перекладиною

"Баварія": Зоммер — Павар (Станішич, 77), Упамекано, Де Лігт, Канселу (Девіс, 63) — Кімміх (капітан), Горецка — Сане (Мане, 63), Мусіала (Мюллер, 71), Коман — Шупо-Мотінг (Тель, 71).

Запасні: Ульрайх, Гнабрі, Сарр, Блінд, Гравенберх, Мазрауї, Ібрагімович.

Тренер: Томас Тухель.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аканджі, Рубен Діаш, Аке (Ляпорт, 66) — Стоунз, Родрі — Бернарду Сілва, Де Брюйне (Уокер, 87), Гюндоган (капітан), Гриліш — Холанд (Альварес, 84).

Запасні: Ортега, Карсон, Філіпс, Серхіо Гомес, Марез, Пероні, Фоден, Палмер, Льюїс.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

Вболівальники "Баварії" влаштували яскраву та гучну виставу перед стартовими хвилинами матчу. Пісня, перекличка трибун вразили навіть Холанда з Гвардіолою, для якого "Альянц Арена" — не чужий стадіон.

Господарі поля з перших хвилин матчу грали дуже активно. У них з'явилося те, чого не було в першому матчі — простріли та навіси з флангів у центр на Шупо-Мотінга, який повернувся до ладу. Було помітно, що мюнхенці дуже заряджені на цю зустріч.

Нерви у матчі "Баварія" — "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Leonhard Simon

На 16 хвилині Лерой Сане вибіг на ударну позицію за місцем лівого інсайда, втік від захисника, але пробив низом поруч із дальньою штангою. У атаці у відповідь на ударну позицію вискочив Холанд, Упамекано довелося збити суперника. Рефері показав червону картку, але буквально відразу ж скасував це рішення через офсайд в Ерлінга.

На 20-й хвилині Едерсон врятував "Сіті" після прямого удару Сані зі штрафного. П'ятнадцять хвилин потому Упамекано зіграв рукою у своєму штрафному майданчику після удару у виконанні Гюндогана. Суддя призначив пенальті у ворота "Баварії". Ерлінг Холанд "з крапки" пробив над поперечиною. Незадовго до фінального свистка Едерсон врятував "Сіті" після гарного удару від Сане.

"Баварія" активна почала і другий тайм, але Холанд охолодив запал суперника на 57-й хвилині. Англійці провели стрімкий контрудар, який закінчився сильним та точним "пострілом" Ерлінга, 0:1. Але "Баварія" встигла відігратися. На 83-й хвилині Аканджі зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і Кімміх "з точки" не промахнувся, 1:1.

Господарі не припинили опір, але небезпечних моментів поменшало. "Манчестер Сіті" спокійно довів матч до фінального свистка та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти мадридського "Реала".

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