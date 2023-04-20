"Баварія" підпише результативного форварда, але втратить перспективного захисника

Гравці "Баварії" дякують уболівальникам. Фото: REUTERS/Leonhard Simon

Наступного літа на мюнхенську "Баварію" чекає кадрова революція. У клубі незадоволені черговим вильотом із Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу та розуміють необхідність посилення складу.

Влітку до "Баварії" прийде як мінімум один результативний форвард, повідомляє Bild.

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Президент мюнхенської "Баварії" Герберт Хайнер вважає однією із причин вильоту команди з Ліги чемпіонів відсутність забивного форварда. Шупо-Мотинг, Мане та Гнабрі не можуть компенсувати відсутність Роберта Левандовського.

Хайнер вважає, що гравець на позиції "дев'ятки" міг би змінити ситуацію проти "Манчестер Сіті". Мюнхенцям потрібен молодий футболіст, який здатний забивати по 20 і більше голів за сезон.

Баварія вже вивчає трансферний ринок у пошуках такого форварда. Мюнхенці будуть готові до великих витрат задля посилення складу під час літнього трансферного вікна. Про кандидатури на позицію центрального нападника поки що нічого не відомо.

Потенційна втрата "Баварії"

А ось один із захисників "Баварії" готовий залишити "Альянц Арену". Мова йде про марокканця Нуссаїра Мазрауї. Перспективний футболіст перебрався до Мюнхена у 2022 році з нідерландського "Аякса", але так і не зумів пробитися в основу німецької команди.

Нуссаїр Мазрауї у матчі за збірну Марокко. Фото: REUTERS/Juan Medina

Мазрауї покладає надії на нового тренера "Баварії" Тухеля. Правий захисник готовий до конкуренції та спробує довести справедливість претензій на гру в основі команди. Однак, є ситуація не зміниться, Нуссаїр буде готовий змінити клуб.

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