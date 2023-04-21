Севілья більше хотіла перемогти — Менділібар прокоментував розгром МЮ в Лізі Європи

Хосе Луїс Менділібар дає вказівки гравцям "Севільї". Фото: Reuters/Paul Childs

Головний тренер іспанської "Севільї" Хосе Луїс Менділібар поділився думкою про вихід своєї команди до півфіналу Ліги Європи.

У чвертьфінальній зустрічі у відповідь з "Манчестер Юнайтед" "нервіонці" розгромили суперника з рахунком 3:0 на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан", нагадують Новини.LIVE.

Читайте також:

Хосе Луїс Менділібар став третім тренером "Севільї" цього сезону. Йому одразу вдалося вивести команду до півфіналу Ліги Європи. Під керівництвом цього спеціаліста "нервіонці" зіграли з "Манчестер Юнайтед" внічию на виїзді (2:2), а потім обіграли "червоних дияволів" удома (3:0).

Радість після важливої перемоги

Тренер не приховував радісних емоцій після фінального свистка арбітра. Він зізнався, що не очікував настільки легкої та комфортної перемоги своєї команди.

"Я думав, що це буде рівний матч, результат якого не буде вирішений до останнього моменту, і зверніть увагу, що останні 12 хвилин ми спокійно грали при рахунку 3:0. Якби мені сказали про це перед матчем, то я б не повірив, але подякував би.

"Севілья" більше хотіла перемогти. Це дуже щасливий день, і я сподіваюся, що він не останній", — розповів Менділібар.

Яссін Буну та Лукас Окампос радіють перемозі. Фото: Reuters/Paul Childs

Наступний суперник "Севільї"

У півфіналі "Севілья" зіграє проти туринського "Ювентуса". Наставник іспанської команди пообіцяв підготувати своїх підопічних до протистояння із небезпечним суперником.

"Ювентус" значно відрізняється від "Манчестер Юнайтед". Футболісти італійської команди показують командний футбол. Вони грають не так весело та швидко, але їм дуже складно протистояти", — заявив тренер "Севільї".

Нагадаємо, популярна українська волейболістка Юлія Герасимова продовжує кар'єру в одній із найкращих команд Румунії.

У португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми у Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу.