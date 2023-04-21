Результаты четвертьфиналов Лиги Европы

Подопечные Мендилибара были неотразимы. Фото: twitter/Sevilla FC

Ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы подарили сразу 3 разгромных результата. Главной сенсацией стала неудачная игра "Манчестер Юнайтед" в Севилье, "Рома" уверенно отыгралась против "Фейенорда", а "Байер" разбил на выезде "Рояль Юнион", единственная ничья была в игре "Спортинга" и "Ювентуса".

Результаты четвертьфинальных противостояний Лиги Европы в материале Новини.LIVE.

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Ошибки Магвайра и де Хеа

После драматических 2:2 в Манчестере все ждали более увлекательного противостояния в Испании, чем получилось в итоге. "Севилья" начала играть в высокий прессинг с самого дебюта. Первым подведшим МЮ традиционно для болельщиков англичан стал Магвайр, который после получения паса от Де Хеа не посмотрел по сторонам и просто отдал мяч сопернику. Эн-Несири ошибки соперникам не простил.

В начале второго тайма навес с углового с правого фланга от Ракитича красивым парашютом головой над де Хеа от перекладины отправил Баде. После чего интрига почти угасла. У "Севильи" было больше остроты, чем у соперника. В МЮ можно упомянуть только удар Эриксена со штрафного.

Not our night.



Thank you to нашим fans из Seville, и все в Reds по всему миру.



Вы можете помочь людям everything to us 👏❤️ #MUFC || #UEL pic.twitter.com/Lx1uTnJKXO — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2023

Завершилось все еще более обидно для гостей — где Хеа допустил детскую ошибку у собственных ворот и просто подарил мяч Эн-Несире, который оформил дубль и окончательно оставил "Юнайтед" без еврокубков.

"Севилья" — "Манчестер Юнайтед" — 3:0 (первый матч - 2:2)

Голы: Эн-Несири, 8, 81, Баде, 47

"Севилья": Буну — Навас, Баде, Маркао (Сусо, 29), Акунья (Теллес, 85) — Гудель, Фернандо — Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль, 79) — Эн-Несири.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа — Ван-Биссака (Шоу, 46), Магвайр, Линделеф, Далот — Эриксен (Эланга, 86), Каземиро, Забитцер (Фред, 68) — Антони, Марсьяль (Веггорст, 54), Санчо ( Рошфорд, 46).

Предупреждение: Буну — Каземиро, Антони, Шоу

Конец бельгийской сказки

Немецкий "Байер" не оставил шансов последнему клубу Бельгии в соревнованиях Старого света. Леверкузенцы уверенно обыграли "Рояль Юнион" и остановили их сказку.

После равных 1:1 в Леверкузене команда Хави Алонсо забила 2 гола еще в первом тайме усилиями Диаби и Баккера, а затем Фримпонг прибавил третий мяч на 61-й минуте. В составе бельгийцев единственный гол отыграл Терхо, но Гложек снова увеличил преимущество "Байера" до плюс трех.

В полуфинале немцы сыграют против "Ромы".

"Рояль Юнион" — "Байер" — 1:4 (первый матч 1:1)

Голы: Терхо, 65 — Диаби, 2, Баккер, 38, Фримпонг, 61, Гложек, 79

"Рояль": Морис — Ньювкоп, Кандусс (Терхо, 46), Берджесс, Мачида — Линен, Теума (Эль Аззоузи, 88), Лапуссен — Вертессен (Адингра, 32), Амани (Пуэртас, 81), Бонифейс (1льс )

"Байер": Градецки — Тапсоба (Коссуну, 59), Та, Инкапие — Фримпонг (Адли, 71), Амири (Демирбай, 59), Андрех, Баккер — Диаби (Бельараби, 86), Вирц — Гложек (Азмун, 86)

Предупреждение: Теума

Овертайм для Моуриньо

Месть за "Шахтер". Так могут представлять результат матча "Ромы" против "Фейнорда" украинские болельщики. Но дожать соперника подопечным Жозе Моуриньо получилось только в овертайме.

После поражения со счетом 0:1 в первом матче итальянцам необходимый результат обеспечил гол Спинаццолы на 60-й минуте. Пайшан сравнял на 80-й, а Дибала перевел дело в овертайм.

Эль-Шаарави и Пеллегрини остановили нидерландцев и заставили Рим радоваться выходу в полуфинал

"Рома" — "Фейеноорд" — 4:1 (первый матч 0:1)

Гол: Спинаццола, 60, Дибала, 89, Эль-Шаарави, 101, Пеллегрини, 109 — Пайшан, 80

"Рома": Патрисиу — Спинаццола, Манчини, Льоренте (Ибаньес, 72), Смоллинг (Челик, 78), Залевский (Дыбала, 73) — Пеллегрини, Вейналдум (Эль-Шаарави, 21, Кумбулла, 10

"Фейеноорд": Бейлов — Гейертрейда, Ганцко, Траунер (Дилросун, 106), Гартман (Лопес, 106) — Шиманский (Педерсен, 91), Виффер, Кокджу — Джаханбахш (Данила, 74), Хименес,

Предупреждения: Льоренте, Дыбала, Эбрахам, Патрисиу – Гартман, Виффер, Хименес

Удаление: Хименес, 120+1

Светлая полоса "Старой сеньоры"

"Ювентус" после замечательной новости о возвращении 15 очков в чемпионате Италии прошел дальше в Лиге Европы, а вот команда Рубена Аморима после прохода "Арсенала" прекратила путь в еврокубках.

"Спортинг" создал несколько замечательных поводов, однако этого не хватило для прохода дальше. Рабио открыл счет, а затем Эдвардс реализовал пенальти.

"Спортинг" — "Ювентус" — 1:1

Голы: Эдвардс, 20, пенальти — Рабио, 9

"Спортинг": Адан — Диоманде, Коатес, Инасиу (Рейс, 81) - Эксгайя, Угарте, Морита, Сантуш (Гомес, 87) — Гонсалвеш, Эдвардс, Тринкау (Чермити, 81)

"Ювентус": Щенсный — Данилу, Бремер (Гатти, 73), Сандро — Куадрадо, Рабио, Локателли, Миретти (Погба, 72), Кьеза (Костич, 78) — Ди Мария, Влахович (Милик, 71)

Предупреждение: Угарте, Эдвардс – Гатти, Погба

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