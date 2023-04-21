Підсумки чвертьфіналів Ліги Європи

"Севілья" громить МЮ, "Рома" помстилась за "Шахтар", "Баєр" та "Ювентус" крокують далі
Матчі відповіді чвертьфіналів Ліги Європи подарували одразу 3 розгромні результати. Головною сенсацією стала невдала гра "Манчестер Юнайтед" у Севільї, "Рома" впевнено відігралась проти "Фейенорда", а "Баєр" розтрощив на виїзді "Рояль Юніон", єдина нічия була у грі "Спортінга" та "Ювентуса".
Підсумки чвертьфінальних протистоянь Ліги Європи у матеріалі Новини.LIVE.
Помилки Магвайра та де Хеа
Після драматичних 2:2 у Манчестері усі чекали більш захопливого протистояння в Іспанії аніж вийшло у підсумку. "Севілья" почала грати у високий пресинг з самого дебюту. Першим хто підвів МЮ традиційно для вболівальників англійців став Магвайр, який після отримання пасу від Де Хеа не подивився по сторонах та просто віддав м’яч супернику. Ен-Несірі помилки суперникам не пробачив.
На початку другого тайму навіс із кутового з правого флангу від Ракітича красивим парашутом головою над де Хеа від поперечини відправив Баде. Після чого інтрига майже згасла. У "Севільї" було більше гостроти аніж у суперника. У МЮ можна згадати лише удар Еріксена зі штрафного.
Not our night.— Manchester United (@ManUtd) April 20, 2023
Thank you to our fans out in Seville, and to all the Reds around the world.
Your support means everything to us 👏❤️#MUFC || #UEL pic.twitter.com/Lx1uTnJKXO
Завершилось усе ще більш прикро для гостей — де Хеа припустився дитячої помилки біля власних воріт та просто подарував м’яч Ен-Несірі, який оформив дубль та остаточно залишив “Юнайтед” без єврокубків.
"Севілья" — "Манчестер Юнайтед" — 3:0 (перший матч — 2:2)
Голи: Ен-Несірі, 8, 81, Баде, 47
"Севілья": Буну — Навас, Баде, Маркао (Сусо, 29), Акунья (Теллес, 85) — Гудель, Фернандо — Окампос, Ракітич, Ламела (Хіль, 79) — Ен-Несірі.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа — Ван-Біссака (Шоу, 46), Магвайр, Лінделеф, Далот — Еріксен (Еланга, 86), Каземіро, Забітцер (Фред, 68) — Антоні, Марсьяль (Веггорст, 54), Санчо (Рашфорд, 46).
Попередження: Буну — Каземіро, Антоні, Шоу
Кінець бельгійської казки
Німецький "Баєр" не залишив шансів останньому клубу Бельгії у змаганнях Старого світу. Леверкузенці впевнено переграли "Рояль Юніон" та зупинили їх казку.
Після рівних 1:1 у Леверкузені команда Хаві Алонсо забила 2 голи ще в першому таймі зусиллями Діабі та Баккера, а потім Фрімпонг додав третій м’яч на 61-й хвилині. У складі бельгійців єдиний гол відіграв Терхо, але Гложек знов збільшив перевагу "Баєра" до плюс трьох.
У півфіналі німці зіграють проти “Роми”.
"Рояль Юніон" — "Баєр" — 1:4 (перший матч 1:1)
Голи: Терхо, 65 — Діабі, 2, Баккер, 38, Фрімпонг, 61, Гложек, 79
"Рояль": Моріс — Ньювкоп, Кандусс (Терхо, 46), Берджесс, Мачіда — Лінен, Теума (Ель Аззоузі, 88), Лапуссен — Вертессен (Адінгра, 32), Амані (Пуертас, 81), Боніфейс (Нільссон, 81)
"Баєр": Градецкі — Тапсоба (Коссуну, 59), Та, Інкапіє — Фрімпонг (Адлі, 71), Амірі (Демірбай, 59), Андріх, Баккер — Діабі (Бельарабі, 86), Вірц — Гложек (Азмун, 86)
Попередження: Теума
Овертайм для Моуріньо
Помста за "Шахтар". Так можуть собі уявляти результат матчу "Роми" проти "Фейнорда" українські вболівальники. Але дотиснути суперника підопічним Жозе Моуріньо вийшло лише в овертаймі.
Після поразки з рахунком 0:1 в першому матчі італійцям необхідний результат забезпечив гол Спінаццоли на 60-й хвилині. Пайшан зрівняв на 80-й, а Дібала перевів справу в овертайм.
Ель-Шаараві та Пеллегріні зупинили нідерландців та змусили Рим радіти виходу у півфінал
"Рома" — "Фейєнорд" — 4:1 (перший матч 0:1)
Гол: Спінаццола, 60, Дібала, 89, Ель-Шаараві, 101, Пеллегріні, 109 — Пайшан, 80
"Рома": Патрісіу — Спінаццола, Манчіні, Льоренте (Ібаньєс, 72), Смоллінг (Челік, 78), Залевський (Дибала, 73) — Пеллегріні, Вейналдум (Ель-Шаараві, 21, Кумбулла, 106), (7
"Фейєнорд": Бейлов — Геєртрейда, Ганцко, Траунер (Ділросун, 106), Гартман (Лопес, 106) — Шиманський (Педерсен, 91), Віффер, Кокджу — Джаханбахш (Данила, 74), Хіменес, Ідріссі
Попередження: Льоренте, Дибала, Ебрахам, Патрісіу — Гартман, Віффер, Хіменес
Вилучення: Хіменес, 120+1
Світла смуга "Старої сеньйори"
"Ювентус" після чудової новини про повернення 15 очок в чемпіонаті Італії ще й пройшов далі в Лізі Європи, а от команда Рубена Аморіма після проходу "Арсеналу" припинила шлях у єврокубках.
Semifinale. ✅ #FinoAllaFine pic.twitter.com/EXayxfxCJV— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) April 20, 2023
"Спортінг" створив кілька чудових нагод, проте цього забракло для проходу далі. Рабіо відкрив рахунок, а згодом Едвардс реалізував пенальті.
"Спортінг" — "Ювентус" — 1:1
Голи: Едвардс, 20, пенальті — Рабіо, 9
"Спортінг": Адан — Діоманде, Коатес, Інасіу (Рейс, 81) — Ексгаю, Угарте, Моріта, Сантуш (Гомес, 87) — Гонсалвеш, Едвардс, Трінкау (Черміті, 81)
"Ювентус": Щенсний — Данілу, Бремер (Гатті, 73), Сандро — Куадрадо, Рабіо, Локателлі, Міретті (Погба, 72), К'єза (Костич, 78) — Ді Марія, Влахович (Мілік, 71)
Попередження: Угарте, Едвардс — Гатті, Погба
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