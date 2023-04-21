Підсумки чвертьфіналів Ліги Європи

Підопічні Менділібара були неперевершені. Фото: twitter/Sevilla FC

Матчі відповіді чвертьфіналів Ліги Європи подарували одразу 3 розгромні результати. Головною сенсацією стала невдала гра "Манчестер Юнайтед" у Севільї, "Рома" впевнено відігралась проти "Фейенорда", а "Баєр" розтрощив на виїзді "Рояль Юніон", єдина нічия була у грі "Спортінга" та "Ювентуса".

Підсумки чвертьфінальних протистоянь Ліги Європи у матеріалі Новини.LIVE.

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Помилки Магвайра та де Хеа

Після драматичних 2:2 у Манчестері усі чекали більш захопливого протистояння в Іспанії аніж вийшло у підсумку. "Севілья" почала грати у високий пресинг з самого дебюту. Першим хто підвів МЮ традиційно для вболівальників англійців став Магвайр, який після отримання пасу від Де Хеа не подивився по сторонах та просто віддав м’яч супернику. Ен-Несірі помилки суперникам не пробачив.

На початку другого тайму навіс із кутового з правого флангу від Ракітича красивим парашутом головою над де Хеа від поперечини відправив Баде. Після чого інтрига майже згасла. У "Севільї" було більше гостроти аніж у суперника. У МЮ можна згадати лише удар Еріксена зі штрафного.

Not our night.



Thank you to our fans out in Seville, and to all the Reds around the world.



Your support means everything to us 👏❤️#MUFC || #UEL pic.twitter.com/Lx1uTnJKXO — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2023

Завершилось усе ще більш прикро для гостей — де Хеа припустився дитячої помилки біля власних воріт та просто подарував м’яч Ен-Несірі, який оформив дубль та остаточно залишив “Юнайтед” без єврокубків.

"Севілья" — "Манчестер Юнайтед" — 3:0 (перший матч — 2:2)

Голи: Ен-Несірі, 8, 81, Баде, 47

"Севілья": Буну — Навас, Баде, Маркао (Сусо, 29), Акунья (Теллес, 85) — Гудель, Фернандо — Окампос, Ракітич, Ламела (Хіль, 79) — Ен-Несірі.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа — Ван-Біссака (Шоу, 46), Магвайр, Лінделеф, Далот — Еріксен (Еланга, 86), Каземіро, Забітцер (Фред, 68) — Антоні, Марсьяль (Веггорст, 54), Санчо (Рашфорд, 46).

Попередження: Буну — Каземіро, Антоні, Шоу

Кінець бельгійської казки

Німецький "Баєр" не залишив шансів останньому клубу Бельгії у змаганнях Старого світу. Леверкузенці впевнено переграли "Рояль Юніон" та зупинили їх казку.

Після рівних 1:1 у Леверкузені команда Хаві Алонсо забила 2 голи ще в першому таймі зусиллями Діабі та Баккера, а потім Фрімпонг додав третій м’яч на 61-й хвилині. У складі бельгійців єдиний гол відіграв Терхо, але Гложек знов збільшив перевагу "Баєра" до плюс трьох.

У півфіналі німці зіграють проти “Роми”.

"Рояль Юніон" — "Баєр" — 1:4 (перший матч 1:1)

Голи: Терхо, 65 — Діабі, 2, Баккер, 38, Фрімпонг, 61, Гложек, 79

"Рояль": Моріс — Ньювкоп, Кандусс (Терхо, 46), Берджесс, Мачіда — Лінен, Теума (Ель Аззоузі, 88), Лапуссен — Вертессен (Адінгра, 32), Амані (Пуертас, 81), Боніфейс (Нільссон, 81)

"Баєр": Градецкі — Тапсоба (Коссуну, 59), Та, Інкапіє — Фрімпонг (Адлі, 71), Амірі (Демірбай, 59), Андріх, Баккер — Діабі (Бельарабі, 86), Вірц — Гложек (Азмун, 86)

Попередження: Теума

Овертайм для Моуріньо

Помста за "Шахтар". Так можуть собі уявляти результат матчу "Роми" проти "Фейнорда" українські вболівальники. Але дотиснути суперника підопічним Жозе Моуріньо вийшло лише в овертаймі.

Після поразки з рахунком 0:1 в першому матчі італійцям необхідний результат забезпечив гол Спінаццоли на 60-й хвилині. Пайшан зрівняв на 80-й, а Дібала перевів справу в овертайм.

Ель-Шаараві та Пеллегріні зупинили нідерландців та змусили Рим радіти виходу у півфінал

"Рома" — "Фейєнорд" — 4:1 (перший матч 0:1)

Гол: Спінаццола, 60, Дібала, 89, Ель-Шаараві, 101, Пеллегріні, 109 — Пайшан, 80

"Рома": Патрісіу — Спінаццола, Манчіні, Льоренте (Ібаньєс, 72), Смоллінг (Челік, 78), Залевський (Дибала, 73) — Пеллегріні, Вейналдум (Ель-Шаараві, 21, Кумбулла, 106), (7

"Фейєнорд": Бейлов — Геєртрейда, Ганцко, Траунер (Ділросун, 106), Гартман (Лопес, 106) — Шиманський (Педерсен, 91), Віффер, Кокджу — Джаханбахш (Данила, 74), Хіменес, Ідріссі

Попередження: Льоренте, Дибала, Ебрахам, Патрісіу — Гартман, Віффер, Хіменес

Вилучення: Хіменес, 120+1

Світла смуга "Старої сеньйори"

"Ювентус" після чудової новини про повернення 15 очок в чемпіонаті Італії ще й пройшов далі в Лізі Європи, а от команда Рубена Аморіма після проходу "Арсеналу" припинила шлях у єврокубках.

"Спортінг" створив кілька чудових нагод, проте цього забракло для проходу далі. Рабіо відкрив рахунок, а згодом Едвардс реалізував пенальті.

"Спортінг" — "Ювентус" — 1:1

Голи: Едвардс, 20, пенальті — Рабіо, 9

"Спортінг": Адан — Діоманде, Коатес, Інасіу (Рейс, 81) — Ексгаю, Угарте, Моріта, Сантуш (Гомес, 87) — Гонсалвеш, Едвардс, Трінкау (Черміті, 81)

"Ювентус": Щенсний — Данілу, Бремер (Гатті, 73), Сандро — Куадрадо, Рабіо, Локателлі, Міретті (Погба, 72), К'єза (Костич, 78) — Ді Марія, Влахович (Мілік, 71)

Попередження: Угарте, Едвардс — Гатті, Погба

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