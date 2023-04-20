"Шахтер" получил кадровое усиление перед матчем с "Динамо"

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: УНИАН

Футболисты донецкого "Шахтера" готовятся к матчу 22 тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо". Из лазарета команды вернулся еще один футболист.

Обе команды заканчивают подготовку к игре в Киеве, сообщает официальный сайт "горняков".

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Игор Йовичевич на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Усиление "горняков"

В четверг, 20 апреля, "оранжево-черные" провели дневную сессию, состоявшую из разминки, эстафетных упражнений, работы над тактикой и ударов по воротам. Это продолжалось около часа. В общей группе несколько дней тренируется Марьян Швед. Капитан команды Тарас Степаненко тоже вышел заниматься вместе с командой.

Поединок 22 тура УПЛ "Динамо" — "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало матча запланировано на 17.00.

"Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Отрыв от СК "Днепр-1" составляет семь очков. "Динамо" занимает четвертую строчку.

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