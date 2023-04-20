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"Шахтер" получил кадровое усиление перед матчем с "Динамо"

20 апреля 2023 19:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер получил кадровое усиление перед матчем с Динамо
Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты донецкого "Шахтера" готовятся к матчу 22 тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо". Из лазарета команды вернулся еще один футболист.

Обе команды заканчивают подготовку к игре в Киеве, сообщает официальный сайт "горняков". 

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Всю неделю футболисты донецкого "Шахтера" под руководством главного тренера команды Игора Йовичевича работают на базе столичного спорткомплекса "Святошин".

Игор Йовичевич
Игор Йовичевич на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Усиление "горняков"

В четверг, 20 апреля, "оранжево-черные" провели дневную сессию, состоявшую из разминки, эстафетных упражнений, работы над тактикой и ударов по воротам. Это продолжалось около часа. В общей группе несколько дней тренируется Марьян Швед. Капитан команды Тарас Степаненко тоже вышел заниматься вместе с командой. 

Поединок 22 тура УПЛ "Динамо" — "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Начало матча запланировано на 17.00.

"Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Отрыв от СК "Днепр-1" составляет семь очков. "Динамо" занимает четвертую строчку. 

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