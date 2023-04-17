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"Динамо" против "Шахтера" 22 апреля: известно, на каком стадионе пройдет матч

17 апреля 2023 15:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо против Шахтера 22 апреля — известно, на каком стадионе пройдет матч
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко в матче против "Шахтера". Фото: Униан
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Центральное противостояние 22 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с участием "Динамо" и "Шахтер" состоится в столице.

На официальном сайте "бело-синих" сообщили время начала матча и место его проведения. 

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Шахтер — Динамо
"Шахтер" играет с "Динамо" в УПЛ. Фото: Униан

Центральный матч игрового дня пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Он запланирован на субботу, 22 апреля. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени. 

Достижение "Динамо" и "Шахтера"

В 21 туре УПЛ "Шахтер" справился дома со "Львовом", обыграв соперника со счетом 2:0. "Динамо" снова не смогло завоевать три очка. Подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с "Рухом" (1:1). 

"Шахтер" продолжает возглавлять турнирную таблицу. Донецкая команда опережает "Днепр-1" уже не семь очков, хотя у подопечных Александра Кучера есть матч в запасе. "Динамо" осталось на четвертом месте. Киевляне отстали от "горняков" на 12 баллов. 

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