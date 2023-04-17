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"Динамо" проти "Шахтаря" 22 квітня: відомо, на якому стадіоні пройде матч

17 квітня 2023 15:04
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Динамо проти Шахтаря 22 квітня — відомо, на якому стадіоні пройде матч
Хавбек "Динамо" Микола Шапаренко у матчі проти "Шахтаря". Фото: Уніан
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Центральне протистояння 22 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) за участю "Динамо" та "Шахтар" відбудеться у столиці.

На офіційному сайті "біло-синіх" повідомили час початку матчу та місце його проведення.

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"Шахтар" грає з "Динамо" в УПЛ. Фото: Уніан

Центральний матч ігрового дня пройде у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Його заплановано на суботу, 22 квітня. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

Досягнення "Динамо" та "Шахтаря"

У 21 турі УПЛ "Шахтар" впорався вдома зі "Львовом", обігравши суперника з рахунком 2:0. "Динамо" знову не змогло здобути три очки. Підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з "Рухом" (1:1).

"Шахтар" продовжує очолювати турнірну таблицю. Донецька команда випереджає "Дніпро-1" вже не сім очок, хоча підопічні Олександра Кучера мають матч у запасі. "Динамо" залишилось на четвертому місці. Кияни відстали від "гірників" на 12 балів.

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