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"Шахтар" отримав кадрове підсилення перед матчем із "Динамо"

20 квітня 2023 19:43
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Шахтар отримав кадрове підсилення перед матчем із Динамо
Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти донецького "Шахтаря" готуються до матчу 22 туру української Прем'єр-ліги проти київського "Динамо". З лазарету команди повернувся ще один футболіст.

Обидві команди закінчують підготовку до гри у Києві, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Ігор Йовічевіч
Ігор Йовічевіч на пресконференції. Фото: УНІАН

Посилення "гірників"

У четвер, 20 квітня, "помаранчево-чорні" провели денну сесію, що складалася з розминки, естафетних вправ, розбору тактики та ударів по воротах. Робота тривала близько години. У загальній групі кілька днів тренувався Мар'ян Швед. Капітан команди Тарас Степаненко також вийшов займатися разом із командою.

Поєдинок 22 туру УПЛ "Динамо" — "Шахтар" відбудеться у суботу, 22 квітня, у Києві на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок матчу заплановано на 17:00.

"Шахтар" очолює турнірну таблицю УПЛ. Відрив від СК "Дніпро-1" становить сім очок. "Динамо" займає четвертий рядок.

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