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Месси переходит в "Барселону": известны зарплата и детали контракта

20 апреля 2023 13:31
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Месси переходит в Барселону — известны зарплата и детали контракта
Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Аргентинский футболист Лионель Месси дал согласие на возвращение в "Барселону". Официально о переходе ветерана в каталонскую команду будет объявлено в конце сезона. 

Стали известны детали контракта Месси с "Барселоной", сообщает Sport.es

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Руководство каталонского клуба предложило аргентинцу Лионелю Месси зарплату в 25 млн евро в год. Речь идет о контракте на сезон с возможностью продления соглашения еще на год. 

Лионель Месси
Лионель Месси сделал передачу. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Месси зарабатывает в "ПСЖ" в четыре раза больше, чем ему предложила "Барселона". Однако аргентинец устал от Парижа. Он скучает по Каталонии и своим старым друзьям. Ветеран хочет еще некоторое время поиграть в Европе. Лионель решил, что "Барселона" подходит для этого лучше всего. 

Другие варианты продолжения карьеры

Контракт Месси с "ПСЖ" истекает летом 2023 года. Французский клуб предлагал Лионелю продлить соглашение, однако футболист после длительных раздумий отказался от этой идеи. 

В его услугах заинтересован клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Он предлагал Месси 400 млн евро в год, но и от этих условий аргентинец отказался. 

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси отыграл за "ПСЖ" 26 матчей в Лиге 1. Он забил 15 голов и сделал 14 результативных передач. 

Напомним, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клуб, но о возвращении в "Динамо" пока речь не идет.

Популярная украинская волейболистка Юлия Герасимова продолжает карьеру в одной из лучших команд Румынии.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику.

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