Месси переходит в Барселону — известны зарплата и детали контракта

Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Аргентинский футболист Лионель Месси дал согласие на возвращение в "Барселону". Официально о переходе ветерана в каталонскую команду будет объявлено в конце сезона.

Стали известны детали контракта Месси с "Барселоной", сообщает Sport.es.

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Лионель Месси сделал передачу. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Месси зарабатывает в "ПСЖ" в четыре раза больше, чем ему предложила "Барселона". Однако аргентинец устал от Парижа. Он скучает по Каталонии и своим старым друзьям. Ветеран хочет еще некоторое время поиграть в Европе. Лионель решил, что "Барселона" подходит для этого лучше всего.

Другие варианты продолжения карьеры

Контракт Месси с "ПСЖ" истекает летом 2023 года. Французский клуб предлагал Лионелю продлить соглашение, однако футболист после длительных раздумий отказался от этой идеи.

В его услугах заинтересован клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Он предлагал Месси 400 млн евро в год, но и от этих условий аргентинец отказался.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси отыграл за "ПСЖ" 26 матчей в Лиге 1. Он забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

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