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Мессі переходить до "Барселони": відомі зарплата та деталі контракту

20 квітня 2023 13:31
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Мессі переходить до Барселони — відомі зарплата та деталі контракту
Ліонель Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі дав згоду на повернення до "Барселони". Офіційно про перехід ветерана до каталонської команди буде оголошено наприкінці сезону.

Стали відомі деталі контракту Мессі з "Барселоною", повідомляє Sport.es.

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Керівництво каталонського клубу запропонувало аргентинцю Ліонелю Мессі зарплату 25 млн євро на рік. Йдеться про контракт на сезон із можливістю продовження угоди ще на рік.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі зробив передачу. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Мессі заробляє у "ПСЖ" у чотири рази більше, ніж йому запропонувала "Барселона". Проте аргентинець утомився від Парижа. Він сумує за Каталонією та своїм старим друзям. Ветеран хоче ще якийсь час пограти в Європі. Ліонель вирішив, що "Барселона" підходить для цього найкраще.

Інші варіанти продовження кар'єри

Контракт Мессі з "ПСЖ" спливає влітку 2023 року. Французький клуб пропонував Ліонелю продовжити угоду, проте футболіст після тривалих роздумів відмовився від цієї ідеї.

У його послугах зацікавлений клуб "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії. Він пропонував Мессі 400 млн євро на рік, але й від цих умов аргентинець відмовився.

У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі відіграв за "ПСЖ" 26 матчів у Лізі 1. Він забив 15 голів і зробив 14 результативних передач.

Нагадаємо, капітан збірної України Андрій Ярмоленко може змінити клуб, але про повернення до "Динамо" поки не йдеться.

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