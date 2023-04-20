Мессі переходить до Барселони — відомі зарплата та деталі контракту

Ліонель Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі дав згоду на повернення до "Барселони". Офіційно про перехід ветерана до каталонської команди буде оголошено наприкінці сезону.

Стали відомі деталі контракту Мессі з "Барселоною", повідомляє Sport.es.

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Ліонель Мессі зробив передачу. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Мессі заробляє у "ПСЖ" у чотири рази більше, ніж йому запропонувала "Барселона". Проте аргентинець утомився від Парижа. Він сумує за Каталонією та своїм старим друзям. Ветеран хоче ще якийсь час пограти в Європі. Ліонель вирішив, що "Барселона" підходить для цього найкраще.

Інші варіанти продовження кар'єри

Контракт Мессі з "ПСЖ" спливає влітку 2023 року. Французький клуб пропонував Ліонелю продовжити угоду, проте футболіст після тривалих роздумів відмовився від цієї ідеї.

У його послугах зацікавлений клуб "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії. Він пропонував Мессі 400 млн євро на рік, але й від цих умов аргентинець відмовився.

У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі відіграв за "ПСЖ" 26 матчів у Лізі 1. Він забив 15 голів і зробив 14 результативних передач.

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