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Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

21 квітня 2023 19:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком
Роман Яремчук у матчі за збірну України. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді.

Яремчуком цікавляться представники Англії та Німеччини, повідомляє Mirror.

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Два останні сезони Роман Яремчук не може занести собі в актив. Ще нещодавно трансферна вартість форварда досягла 30 млн. євро, але тепер "Брюгге" сподівається продати футболіста хоча б за вдвічі меншу суму.

Куди перейде Яремчук?

Претендентів на Романа небагато, але вони є. Місяць тому виникла чутка про інтерес до форварда з боку німецького "Майнца". Наразі британський таблоїд пише про інтерес до українського форварда з боку двох клубів АПЛ.

Роман Яремчук
Роман Яремчук уникає суперника. Фото: УНІАН

Йдеться про "Брентфорд" та "Лідс". Влітку обидві команди втратять своїх провідних форвардів — Родріго Морено забив цього сезону 11 м'ячів за "павлинів", Айвен Тоуні допоміг "бджолам" 18 голами. Вже у липні ці футболісти підуть на підвищення, їхню відсутність необхідно компенсувати.

"Брюгге" намагатиметься продати Яремчука як мінімум за 20 млн євро, але буде готовий піти на поступки.

"Лідс" після 31 туру посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ. "Брентфорд" йде на дев'ятому рядку.

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