Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может быть полезен команде.

Яремчуком интересуются представители Англии и Германии, сообщает Mirror.

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Два последних сезона Роман Яремчук не может занести себе в актив. Еще недавно трансферная стоимость форварда достигла 30 млн евро, но теперь "Брюгге" надеется продать футболиста хотя бы за вдвое меньшую сумму.

Куда перейдет Яремчук?

Претендентов на Романа немного, но они есть. Месяц назад возник слух об интересе к форварду со стороны немецкого "Майнца". Теперь британский таблоид пишет об интересе к украинскому форварду со стороны двух клубов АПЛ.

Роман Яремчук уходит от соперника. Фото: УНИАН

Речь идет о "Брентфорде" и "Лидсе". Летом обе команды потеряют своих ведущих форвардов — Родриго Морено забил в этом сезоне 11 мячей за "павлинов", Айвен Тоуни помог "пчелам" 18 голами. Уже в июле эти футболисты уйдут на повышение, их отсутствие необходимо компенсировать.

"Брюгге" постарается продать Яремчука как минимум за 20 млн евро, но будет готов пойти на уступки.

"Лидс" после 31 тура занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" идет на девятой строчке.

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