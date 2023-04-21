Свентек объяснила отказ поддержать Украину на теннисном турнире

Ига Свентек одержала победу. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Первая ракетка мира Ига Свентек сыграла в матче на турнире в Штутгарте без символа поддержки Украины. Польская теннисистка вышла на корт без ленты в цветах флага.

Свентек последние 14 месяцев всегда прикрепляет такую ленту на свой головной убор, напоминают Sportskeeda.

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Ига Свентек во время теннисного матча. Фото: REUTERS/Peter Rutherford

Неприятная ситуация

Впервые за долгое время Ига Свентек вышла на корт без ленты в цветах украинского флага на своей кепке. После поединка теннисистка объяснила причину такого решения.

"Дело в том, что я просто забыла свою ленту. Это просто я такая глупая. Ничего не изменилось. Я обязательно возьму ленту на следующий матч", — пообещала Ига Свентек.

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