Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свентек объяснила отказ поддержать Украину на теннисном турнире arrow

Свентек объяснила отказ поддержать Украину на теннисном турнире

21 апреля 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свентек объяснила отказ поддержать Украину на теннисном турнире
Ига Свентек одержала победу. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Первая ракетка мира Ига Свентек сыграла в матче на турнире в Штутгарте без символа поддержки Украины. Польская теннисистка вышла на корт без ленты в цветах флага.

Свентек последние 14 месяцев всегда прикрепляет такую ленту на свой головной убор, напоминают Sportskeeda.

Читайте также:

В рамках 1/8 турнира "Stutgart Open" Ига Свентек обыграла китайскую теннисистку Чжэн Цзе со счетом 2:0 (6:1 и 6:4). Теперь польская спортсменка сразится с Каролиной Плишковой, которая в трех партиях обыграла Донну Векич.

Ига Свентек
Ига Свентек во время теннисного матча. Фото: REUTERS/Peter Rutherford

Неприятная ситуация

Впервые за долгое время Ига Свентек вышла на корт без ленты в цветах украинского флага на своей кепке. После поединка теннисистка объяснила причину такого решения. 

"Дело в том, что я просто забыла свою ленту. Это просто я такая глупая. Ничего не изменилось. Я обязательно возьму ленту на следующий матч", — пообещала Ига Свентек. 

Напомним, у португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Вскоре скандал спровоцировал и сам Роналду. Ему грозит тюремный срок и даже депортация из страны.

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

Популярная украинская волейболистка Юлия Герасимова продолжает карьеру в одной из лучших команд Румынии.

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко может начать следующий сезон в новой команде.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас