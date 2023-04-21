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Швйонтек пояснила відмову підтримати Україну на тенісному турнірі

21 квітня 2023 14:15
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Швйонтек пояснила відмову підтримати Україну на тенісному турнірі
Іга Швйонтек здобула перемогу. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Перша ракетка світу Іга Швйонтек зіграла у матчі на турнірі у Штутгарті без символу підтримки України. Польська тенісистка вийшла на корт без стрічки у кольорах прапора.

Свєнтек останні 14 місяців завжди прикріплює таку стрічку на свій головний убір, нагадують Sportskeeda.

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У рамках 1/8 турніру "Stutgart Open" Іга Швйонтек обіграла китайську тенісистку Чжен Цзе з рахунком 2:0 (6:1 та 6:4). Тепер польська спортсменка битиметься з Кароліною Плішковою, яка у трьох партіях обіграла Донну Векіч.

Іга Свєнтек
Іга Швйонтек під час тенісного матчу. Фото: REUTERS/Peter Rutherford

Неприємна ситуація

Вперше за довгий час Іга Швйонтек вийшла на корт без стрічки у кольорах українського прапора на своїй кепці. Після поєдинку тенісистка пояснила причину такого рішення.

"Справа в тому, що я просто забула свою стрічку. Це просто я така дурна. Нічого не змінилося. Я обов'язково візьму стрічку на наступний матч", — пообіцяла Іга Швйонтек.

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