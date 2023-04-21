Швйонтек пояснила відмову підтримати Україну на тенісному турнірі

Іга Швйонтек здобула перемогу. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Перша ракетка світу Іга Швйонтек зіграла у матчі на турнірі у Штутгарті без символу підтримки України. Польська тенісистка вийшла на корт без стрічки у кольорах прапора.

Свєнтек останні 14 місяців завжди прикріплює таку стрічку на свій головний убір, нагадують Sportskeeda.

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Іга Швйонтек під час тенісного матчу. Фото: REUTERS/Peter Rutherford

Неприємна ситуація

Вперше за довгий час Іга Швйонтек вийшла на корт без стрічки у кольорах українського прапора на своїй кепці. Після поєдинку тенісистка пояснила причину такого рішення.

"Справа в тому, що я просто забула свою стрічку. Це просто я така дурна. Нічого не змінилося. Я обов'язково візьму стрічку на наступний матч", — пообіцяла Іга Швйонтек.

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