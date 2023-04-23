Циганков отримав середній бал за гру з Вальядолідом

Віктор 52 рази торкнувся м'яча та віддав 40 пасів. Фото: twitter/Girona FC

"Жирона" у матчі іспанської Ла Ліги програла "Вальядоліду" з рахунком 0:1 і перервала серію з чотирьох матчів без поразок. Віктор Циганков вийшов в основному складі та відіграв весь матч, але результативними діями знову не відзначився.

Підсумки виступу українця та його оцінки від статистичних сайтів у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Українець у цьому матчі запам'ятався великою кількістю подач зі стандартів, і хоча більшість із них знаходили партнерів, голами жоден епізод не завершився. Можливо, не вистачило в штрафному дискваліфікованого Кастельяноса.

Віктор Циганков отримав оцінку 6,3 від WhoScored за матч 30-го туру Ла Ліги. Він 52 рази доторкнувся до м'яча, віддав 40 передач з відсотком точності 75%. Має одну ключову передачу, 8 із 8 неточних навісів з гри та 18 втрат.

Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку 6.8 – це найкращий показник серед атакуючих гравців стартового складу та середній команді.

Востаннє Віктор забивав за "Жирону" 18 березня проти "Райо" Вальєкано. Тоді українець оформив дубль. Всього він забив за свій новий клуб три голи й віддав чотири асисти.

"Жирона" йде у Ла Лізі на 10-му місці. Команда Віктора набрала 38 очок після 30 турів.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді.

Ребров відмовиться від збірної України та "Аль-Айна". Українському спеціалісту надійшла захмарна пропозиція.

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко може розпочати наступний сезон у новій команді. Відразу кілька клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) цікавляться досвідченим гравцем.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.