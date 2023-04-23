Циганков отримав середній бал за гру з "Вальядолідом": "Жирона" перервала безпрограшну серію
"Жирона" у матчі іспанської Ла Ліги програла "Вальядоліду" з рахунком 0:1 і перервала серію з чотирьох матчів без поразок. Віктор Циганков вийшов в основному складі та відіграв весь матч, але результативними діями знову не відзначився.
Підсумки виступу українця та його оцінки від статистичних сайтів у матеріалі Новини.LIVE.
Українець у цьому матчі запам'ятався великою кількістю подач зі стандартів, і хоча більшість із них знаходили партнерів, голами жоден епізод не завершився. Можливо, не вистачило в штрафному дискваліфікованого Кастельяноса.
Віктор Циганков отримав оцінку 6,3 від WhoScored за матч 30-го туру Ла Ліги. Він 52 рази доторкнувся до м'яча, віддав 40 передач з відсотком точності 75%. Має одну ключову передачу, 8 із 8 неточних навісів з гри та 18 втрат.
Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку 6.8 – це найкращий показник серед атакуючих гравців стартового складу та середній команді.
Tots junts! 🤜🤛 pic.twitter.com/SYhhv5Ineo— Girona FC (@GironaFC) April 22, 2023
Востаннє Віктор забивав за "Жирону" 18 березня проти "Райо" Вальєкано. Тоді українець оформив дубль. Всього він забив за свій новий клуб три голи й віддав чотири асисти.
"Жирона" йде у Ла Лізі на 10-му місці. Команда Віктора набрала 38 очок після 30 турів.
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