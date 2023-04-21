Ребров відмовиться від збірної України та Аль-Айна — тренеру надійшла захмарна пропозиція

Ексголовний тренер "Динамо" Сергій Ребров. Фото: УНІАН/Володимир Гонтар

Головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров може очолити іншу збірну замість України. Ексдинамівцю буцімто надійшла дуже приваблива пропозиція від Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Футбольні тузи".

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Сергій Ребров отримав дуже вигідну пропозицію від керівників Федерації футболу Саудівської Аравії. Точна сума, яку пропонують тренеру "Аль-Айна", не називається. Втім, за повідомленням джерела, вона значно вища за ту, яку готова платити УАФ.

Реакції самого Реброва на цю інформацію наразі немає.

Сергій Ребров керує діями своїх гравців в матчі "Динамо" — "Шахтар". Фото: УНІАН/Станіслав Сердюк

Варто зазначити, що у березні цього року збірну Саудівської Аравії залишив французький спеціаліст Ерве Ренар. Він очолив жіночу збірну Франції.

Водночас контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном" діє до 30 червня. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Ребров нібито погодився стати головним тренером збірної України. Журналісти в ОАЕ активно заперечують ці чутки.

Нагадаємо, два матчі "Динамо" увійшли в топ Ліги Чемпіонів.

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