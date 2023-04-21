Ребров відмовиться від збірної України та "Аль-Айна": тренеру надійшла захмарна пропозиція
Головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров може очолити іншу збірну замість України. Ексдинамівцю буцімто надійшла дуже приваблива пропозиція від Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Telegram-канал "Футбольні тузи".
Вигідні умови від саудитів
Сергій Ребров отримав дуже вигідну пропозицію від керівників Федерації футболу Саудівської Аравії. Точна сума, яку пропонують тренеру "Аль-Айна", не називається. Втім, за повідомленням джерела, вона значно вища за ту, яку готова платити УАФ.
Реакції самого Реброва на цю інформацію наразі немає.
Варто зазначити, що у березні цього року збірну Саудівської Аравії залишив французький спеціаліст Ерве Ренар. Він очолив жіночу збірну Франції.
Водночас контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном" діє до 30 червня. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Ребров нібито погодився стати головним тренером збірної України. Журналісти в ОАЕ активно заперечують ці чутки.
Нагадаємо, два матчі "Динамо" увійшли в топ Ліги Чемпіонів.
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