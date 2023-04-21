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Ребров відмовиться від збірної України та "Аль-Айна": тренеру надійшла захмарна пропозиція

21 квітня 2023 20:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ребров відмовиться від збірної України та Аль-Айна — тренеру надійшла захмарна пропозиція
Ексголовний тренер "Динамо" Сергій Ребров. Фото: УНІАН/Володимир Гонтар
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров може очолити іншу збірну замість України. Ексдинамівцю буцімто надійшла дуже приваблива пропозиція від Саудівської Аравії. 

Про це повідомляє Telegram-канал "Футбольні тузи". 

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Сергій Ребров отримав дуже вигідну пропозицію від керівників Федерації футболу Саудівської Аравії. Точна сума, яку пропонують тренеру "Аль-Айна", не називається. Втім, за повідомленням джерела, вона значно вища за ту, яку готова платити УАФ. 

Реакції самого Реброва на цю інформацію наразі немає.

Ребров
Сергій Ребров керує діями своїх гравців в матчі "Динамо" — "Шахтар". Фото: УНІАН/Станіслав Сердюк 

Варто зазначити, що у березні цього року збірну Саудівської Аравії залишив французький спеціаліст Ерве Ренар. Він очолив жіночу збірну Франції. 

Водночас контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном" діє до 30 червня. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Ребров нібито погодився стати головним тренером збірної України. Журналісти в ОАЕ активно заперечують ці чутки. 

Нагадаємо, два матчі "Динамо" увійшли в топ Ліги Чемпіонів. 

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У португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми в Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу. Незабаром скандал спровокував і сам Роналду. Йому загрожує тюремний термін та навіть депортація з країни.

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