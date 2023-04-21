Гравці "Ман Сіті" отримають шалені бонуси в кінці сезону, але є одна умова
Гаманець футболістів "Манчестер Сіті" може значно потовстішати після завершення поточного сезону. Провідні гравці "містян" отримають близько двох мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді бонусів за умови, якщо виграють требл.
Про це повідомляє Daily Mail.
Система бонусів в "Манчестер Сіті"
Найкращі гравці "Манчестер Сіті" отримають захмарні бонуси в кінці сезону, якщо команді вдасться виграти всі турніри, в яких вона приймає участь.
Система бонусів у клубі побудована на індивідуальній основі. Тобто фіксованої суми, яка ділиться між всіма гравцями, немає.
За інформацією британських журналістів, бонуси за перемогу в чемпіонаті складають від 200 до 900 фунтів, тоді як за перемогу в Кубку Англії пропонують дещо менші суми.
Провідні футболісти, такі як Кевіна Де Брюйне, отримають виплати у розмірі близько одного мільйона фунтів за перший трофей Ліги чемпіонів в історії клубу.
Боротьба за титули
У середу команда Пепа Гвардіоли забронювала собі місце у півфіналі Ліги чемпіонів втретє поспіль, обігравши мюнхенську "Баварію" з рахунком 4:1.
Щодо АПЛ, то наразі чинні чемпіони відстають від "Арсенала" на чотири очки і мають гру в запасі.
Завтра, 22 квітня, "Сіті" зіграє з "Шеффілд Юнайтед" у півфіналі Кубка Англії, а в середині наступного тижня відбудеться важливий домашній матч Прем'єр-ліги з "Арсеналом".
Нагадаємо, два матчі "Динамо" увійшли в топ Ліги Чемпіонів.
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