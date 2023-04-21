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Гравці "Ман Сіті" отримають шалені бонуси в кінці сезону, але є одна умова

21 квітня 2023 18:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Гравці Ман Сіті отримають шалені бонуси в кінці сезону, але є одна умова
Гравці "Манчестер Сіті" святкують гол у ворота "Баварії". Фото: Reuters/HEIKO BECKER
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Гаманець футболістів "Манчестер Сіті" може значно потовстішати після завершення поточного сезону. Провідні гравці "містян" отримають близько двох мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді бонусів за умови, якщо виграють требл. 

Про це повідомляє Daily Mail. 

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Система бонусів в "Манчестер Сіті" 

Найкращі гравці "Манчестер Сіті" отримають захмарні бонуси в кінці сезону, якщо команді вдасться виграти всі турніри, в яких вона приймає участь.

Система бонусів у клубі побудована на індивідуальній основі. Тобто фіксованої суми, яка ділиться між всіма гравцями, немає. 

Де Брюйне
Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне. Фото: Reuters/MOLLY DARLINGTON

За інформацією британських журналістів, бонуси за перемогу в чемпіонаті складають від 200 до 900 фунтів, тоді як за перемогу в Кубку Англії пропонують дещо менші суми. 

Провідні футболісти, такі як Кевіна Де Брюйне, отримають виплати у розмірі близько одного мільйона фунтів за перший трофей Ліги чемпіонів в історії клубу. 

Боротьба за титули

У середу команда Пепа Гвардіоли забронювала собі місце у півфіналі Ліги чемпіонів втретє поспіль, обігравши мюнхенську "Баварію" з рахунком 4:1. 

Щодо АПЛ, то наразі чинні чемпіони відстають від "Арсенала" на чотири очки і мають гру в запасі. 

Баварія - Манчестер Сіті
Гравці "Баварії" після поразки від "Манчестер Сіті" в чвертьфіналі ЛЧ. Фото: Reuters/HEIKO BECKER

Завтра, 22 квітня, "Сіті" зіграє з "Шеффілд Юнайтед" у півфіналі Кубка Англії, а в середині наступного тижня відбудеться важливий домашній матч Прем'єр-ліги з "Арсеналом".

Нагадаємо, два матчі "Динамо" увійшли в топ Ліги Чемпіонів. 

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