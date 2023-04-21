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Игроки "Ман Сити" получат безумные бонусы в конце сезона, но есть одно условие

21 апреля 2023 18:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Игроки Ман Сити получат безумные бонусы в конце сезона, но есть одно условие
Игроки "Манчестер Сити" празднуют гол в ворота "Баварии". Фото: Reuters/HEIKO BECKER
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Кошелек футболистов "Манчестер Сити" может значительно потолстеть после завершения текущего сезона. Ведущие игроки "горожан" получат около двух миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов при условии, что выиграют требл.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Система бонусов в "Манчестер Сити"

Лучшие игроки "Манчестер Сити" получат заоблачные бонусы в конце сезона, если команде удастся выиграть все турниры, в которых она принимает участие.

Система бонусов в клубе построена на индивидуальной основе. То есть фиксированной суммы, которая делится между всеми игроками, нет.

Де Брюйне
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне. Фото: Reuters/MOLLY DARLINGTON

По информации британских журналистов, бонусы за победу в чемпионате составляют от 200 до 900 тысяч фунтов, в то время как за победу в Кубке Англии предлагают несколько меньшие суммы.

Ведущие футболисты, такие как Кевина Де Брюйне, получат выплаты в размере около одного миллиона фунтов за первый трофей Лиги чемпионов в истории клуба.

Борьба за титулы

В среду команда Пепа Гвардиолы забронировала себе место в полуфинале Лиги чемпионов в третий раз подряд, обыграв мюнхенскую "Баварию" со счетом 4:1.

Что касается АПЛ, то действующие чемпионы отстают от "Арсенала" на четыре очка и имеют игру в запасе.

Бавария – Манчестер Сити
Игроки "Баварии" после поражения от "Манчестер Сити" в четвертьфинале ЛЧ. Фото: Reuters/HEIKO BECKER

Завтра, 22 апреля, "Сити" сыграет с "Шеффилд Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии, а в середине следующей недели состоится важный домашний матч Премьер-лиги против "Арсенала".

Напомним, два матча "Динамо" вошли в топ Лиги чемпионов.

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