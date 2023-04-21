Два матчі "Динамо" увійшли в топ Ліги Чемпіонів: які ще поєдинки у списку
Київське "Динамо" залишило славний слід в історії Ліги Чемпіонів. За версією престижного видання FourFourTwo два поєдинки киян увійшли в десятку найбільш сенсаційних за всі роки існування турніру.
Про це повідомляє Dynamomania.
Раніше київське "Динамо" було постійним учасником найпрестижнішого клубного турніру Європи. Найуспішніший період припав на епоху великого маестро Валерія Лобановського — кінець 90-х, потачок нульових.
Два матчі з тієї зіркової ери увійшли в список найсенсаційніших в історії ЛЧ.
"Барселона" — "Динамо" — 0:4. Сезон 1997/98
Поєдинок четвертого туру групового етапу ЛЧ проти легендарної "Барселони" на "Камп Ноу" вписаний золотими літерами в історію "Динамо". Хет-трик на свій рахунок записав молодий Андрій Шевченко. Ще один м'яч забив Сергій Ребров.
У тому розіграші Ліги Чемпіонів кияни змогли дійти до чвертьфіналу, де стали жертвою туринського "Ювентуса" (1:1, 1:4).
"Динамо" — "Реал" — 2:0. Сезон 1998/99
Чвертьфінальний матч ЛЧ проти "Реала" став шоком для європейської футбольної спільноти. І не дивно, адже "Динамо" під орудою Валерія Лобановського залишило за бортом турніру минулорічного переможця Ліги Чемпіонів — грізний "Реал". Поєдинок у Мадриді завершився у нічию — 1:1. У столиці України "Динамо" перемогло 2:0 та пройшло у півфінал. Наразі це найвище досягнення "біло-синіх" у цьому турнірі.
Варто зазначити, що у півфіналі "динамівців" зупинила мюнхенська "Баварія" Оттмара Гіцфельда.
Десятка найсенсаційніших матчів Ліги чемпіонів за версією FourFourTwo:
1. "Ньюкасл" — "Барселона" 3:2 (сезон 1997/98);
2. "Динамо" — "Реал" 2:0 (сезон 1998/99);
3. "Депортіво" Ла-Корунья — "Мілан" 4:0 (сезон 2003/04);
4. "Мальорка" — "Арсенал" 1:0 (сезон 2000/01);
5. "Селтік" — "Барселона" 2:1 (сезон 2012/13);
6. "Барселона" — "Динамо" 0:4 (сезон 1997/98);
7. "Лілль" — "Манчестер Юнайтед" 1:0 (сезон 2005/06);
8. "Брондбю" — "Баварія" 2:1 (сезон 1998/99);
9. "Інтер" — "Арсенал" 1:5 (2003/04);
10. "Монако" — "Реал" 3:1 (2003/04).
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