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Два матчі "Динамо" увійшли в топ Ліги Чемпіонів: які ще поєдинки у списку

21 квітня 2023 17:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Два матчі Динамо увійшли в топ Ліги Чемпіонів — які ще поєдинки у списку
Вболівальники "Динамо" з розгорнутим портретом Валерія Лобановського. Фото: УНІАН/Євген Малолєтка
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Київське "Динамо" залишило славний слід в історії Ліги Чемпіонів. За версією престижного видання FourFourTwo два поєдинки киян увійшли в десятку найбільш сенсаційних за всі роки існування турніру. 

Про це повідомляє Dynamomania. 

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Раніше київське "Динамо" було постійним учасником найпрестижнішого клубного турніру Європи. Найуспішніший період припав на епоху великого маестро Валерія Лобановського — кінець 90-х, потачок нульових. 

Два матчі з тієї зіркової ери увійшли в список найсенсаційніших в історії ЛЧ. 

"Барселона" — "Динамо" — 0:4. Сезон 1997/98

Поєдинок четвертого туру групового етапу ЛЧ проти легендарної "Барселони" на "Камп Ноу" вписаний золотими літерами в історію "Динамо". Хет-трик на свій рахунок записав молодий Андрій Шевченко. Ще один м'яч забив Сергій Ребров. 

У тому розіграші Ліги Чемпіонів кияни змогли дійти до чвертьфіналу, де стали жертвою туринського "Ювентуса" (1:1, 1:4). 

"Динамо" — "Реал" — 2:0. Сезон 1998/99 

Чвертьфінальний матч ЛЧ проти "Реала" став шоком для європейської футбольної спільноти. І не дивно, адже "Динамо" під орудою Валерія Лобановського залишило за бортом турніру минулорічного переможця Ліги Чемпіонів — грізний "Реал". Поєдинок у Мадриді завершився у нічию — 1:1. У столиці України "Динамо" перемогло 2:0 та пройшло у півфінал. Наразі це найвище досягнення "біло-синіх" у цьому турнірі. 

Варто зазначити, що у півфіналі "динамівців" зупинила мюнхенська "Баварія" Оттмара Гіцфельда.

Десятка найсенсаційніших матчів Ліги чемпіонів за версією FourFourTwo:

1. "Ньюкасл" — "Барселона" 3:2 (сезон 1997/98);
2. "Динамо" — "Реал" 2:0 (сезон 1998/99);
3. "Депортіво" Ла-Корунья — "Мілан" 4:0 (сезон 2003/04);
4. "Мальорка" — "Арсенал" 1:0 (сезон 2000/01);
5. "Селтік" — "Барселона" 2:1 (сезон 2012/13);
6. "Барселона" — "Динамо" 0:4 (сезон 1997/98);
7. "Лілль" — "Манчестер Юнайтед" 1:0 (сезон 2005/06);
8. "Брондбю" — "Баварія" 2:1 (сезон 1998/99);
9. "Інтер" — "Арсенал" 1:5 (2003/04);
10. "Монако" — "Реал" 3:1 (2003/04).

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