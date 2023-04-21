Два матча "Динамо" вошли в топ Лиги Чемпионов: какие еще поединки в списке
Киевское "Динамо" оставило славный след в истории Лиги чемпионов. По версии престижного издания FourFourTwo два поединка киевлян вошли в десятку самых сенсационных за все годы существования турнира.
Об этом сообщает Dynamomania.
Ранее киевское "Динамо" было постоянным участником самого престижного клубного турнира Европы. Самый успешный период пришелся на эпоху великого маэстро Валерия Лобановского — конец 90-х — начало нулевых.
Два матча с той звездной эры вошли в список самых сенсационных в истории ЛЧ.
"Барселона" — "Динамо" — 0:4. Сезон 1997/98
Поединок четвертого тура группового этапа ЛЧ против легендарной "Барселоны" на "Камп Ноу" вписан золотыми буквами в историю "Динамо". Хет-трик на свой счет записал молодой Андрей Шевченко. Еще один мяч забил Сергей Ребров.
В том розыгрыше Лиги Чемпионов киевляне смогли дойти до четвертьфинала, где стали жертвой туринского "Ювентуса" (1:1, 1:4).
"Динамо" — "Реал" — 2:0. Сезон 1998/99
Четвертьфинальный матч ЛЧ против "Реала" стал шоком для европейского футбольного сообщества. И неудивительно, ведь "Динамо" под руководством Валерия Лобановского оставило за бортом турнира прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов — грозный "Реал". Поединок в Мадриде завершился в ничью — 1:1. В столице Украины "Динамо" победило 2:0 и прошло в полуфинал. На данный момент это наивысшее достижение "бело-синих" в этом турнире.
Следует отметить, что в полуфинале "динамовцев" остановила мюнхенская "Бавария" Оттмара Хитцфельда.
Десятка самых сенсационных матчей Лиги чемпионов по версии FourFourTwo:
1. "Ньюкасл" — "Барселона" 3:2 (сезон 1997/98);
2. "Динамо" — "Реал" 2:0 (сезон 1998/99);
3. "Депортиво" Ла-Корунья — "Милан" 4:0 (сезон 2003/04);
4. "Мальорка" — "Арсенал" 1:0 (сезон 2000/01);
5. "Селтик" — "Барселона" 2:1 (сезон 2012/13);
6. "Барселона" — "Динамо" 0:4 (сезон 1997/98);
7. "Лилль" — "Манчестер Юнайтед" 1:0 (сезон 2005/06);
8. "Брондбю" — "Бавария" 2:1 (сезон 1998/99);
9. "Интер" — "Арсенал" 1:5 (2003/04);
10. "Монако" — "Реал" 3:1 (2003/04).
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