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Два матча "Динамо" вошли в топ Лиги Чемпионов: какие еще поединки в списке

21 апреля 2023 17:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Два матча Динамо вошли в топ Лиги Чемпионов — какие еще поединки в списке
Болельщики "Динамо" с развернутым портретом Валерия Лобановского. Фото: УНИАН/Евгений Малолетка
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Киевское "Динамо" оставило славный след в истории Лиги чемпионов. По версии престижного издания FourFourTwo два поединка киевлян вошли в десятку самых сенсационных за все годы существования турнира.

Об этом сообщает Dynamomania.

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Ранее киевское "Динамо" было постоянным участником самого престижного клубного турнира Европы. Самый успешный период пришелся на эпоху великого маэстро Валерия Лобановского — конец 90-х — начало нулевых.

Два матча с той звездной эры вошли в список самых сенсационных в истории ЛЧ.

"Барселона" — "Динамо" — 0:4. Сезон 1997/98

Поединок четвертого тура группового этапа ЛЧ против легендарной "Барселоны" на "Камп Ноу" вписан золотыми буквами в историю "Динамо". Хет-трик на свой счет записал молодой Андрей Шевченко. Еще один мяч забил Сергей Ребров.

В том розыгрыше Лиги Чемпионов киевляне смогли дойти до четвертьфинала, где стали жертвой туринского "Ювентуса" (1:1, 1:4).

"Динамо" — "Реал" — 2:0. Сезон 1998/99  

Четвертьфинальный матч ЛЧ против "Реала" стал шоком для европейского футбольного сообщества. И неудивительно, ведь "Динамо" под руководством Валерия Лобановского оставило за бортом турнира прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов — грозный "Реал". Поединок в Мадриде завершился в ничью — 1:1. В столице Украины "Динамо" победило 2:0 и прошло в полуфинал. На данный момент это наивысшее достижение "бело-синих" в этом турнире.

Следует отметить, что в полуфинале "динамовцев" остановила мюнхенская "Бавария" Оттмара Хитцфельда.

Десятка самых сенсационных матчей Лиги чемпионов по версии FourFourTwo:

1. "Ньюкасл" — "Барселона" 3:2 (сезон 1997/98);
2. "Динамо" — "Реал" 2:0 (сезон 1998/99);
3. "Депортиво" Ла-Корунья — "Милан" 4:0 (сезон 2003/04);
4. "Мальорка" — "Арсенал" 1:0 (сезон 2000/01);
5. "Селтик" — "Барселона" 2:1 (сезон 2012/13);
6. "Барселона" — "Динамо" 0:4 (сезон 1997/98);
7. "Лилль" — "Манчестер Юнайтед" 1:0 (сезон 2005/06);
8. "Брондбю" — "Бавария" 2:1 (сезон 1998/99);
9. "Интер" — "Арсенал" 1:5 (2003/04);
10. "Монако" — "Реал" 3:1 (2003/04).

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