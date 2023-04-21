Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Шахтар" потужно відповів главі МОК Баху стосовно росіян у спорті arrow

"Шахтар" потужно відповів главі МОК Баху стосовно росіян у спорті

21 квітня 2023 15:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар потужно відповів главі МОК Баху стосовно росіян у спорті
Сергій Палкін на пресконференції. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Генеральний менеджер донецького "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення російських та білоруських спортсменів у міжнародні турніри.

Донецький клуб виступає категорично проти цієї ініціативи Томаса Баха, повідомляє Le Temps.

Читайте також:

Сергій Палкін вважає рекомендації МОК дивними. Він не розуміє, як можна спілкуватися з представниками країни, чия армія вторглася на територію сусідньої держави та скоює військові злочини.

"Спортсмени, які виступають проти війни, стають її побічними жертвами. Якщо російський спортсмен висловить свою незгоду з війною, наступного дня він має залишити свою країну і більше не зможе брати участь у найменшій конкуренції.

Отже, всі мовчать, і в цьому контексті мовчання це акт підтримки. Не будемо наївними. Спортсмени представлятимуть свою країну, навіть не несучи її прапора. Потрібно зупинитися з аполітичною природою спорту. Спорт за своєю суттю політичний, і Росія скористається найменшою поступкою у своїх інтересах", — пояснив Сергій Палкін.

Шахтар Донецьк
Футболісти "Шахтаря" дякують уболівальникам. Фото: УНІАН

Коли росіяни зможуть повернутись у спорт?

Футбольний чиновник нагадав про те, що в 2014 році світ проігнорував анексію Росією частини українських територій. За кілька років після тих подій ФІФА спокійно провела чемпіонат світу з футболу в РФ.

"Путін відчув свободу зробити наступний крок. Тепер я питаю: який наступний крок після України? Не повторюйте помилки. Коли закінчиться війна, кожен зможе представити свої аргументи, ми обговоримо", — додав Сергій Палкін.

Нагадаємо, у португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми в Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу. Незабаром скандал спровокував і сам Роналду. Йому загрожує тюремний термін та навіть депортація з країни.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.

Популярна українська волейболістка Юлія Герасимова продовжує кар'єру в одній із найкращих команд Румунії.

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко може розпочати наступний сезон у новій команді.

Польська тенісистка Іга Швйонтек пояснила відмову підтримати Україну на тенісному турнірі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB