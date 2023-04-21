"Шахтар" потужно відповів главі МОК Баху стосовно росіян у спорті

Сергій Палкін на пресконференції. Фото: УНІАН

Генеральний менеджер донецького "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення російських та білоруських спортсменів у міжнародні турніри.

Донецький клуб виступає категорично проти цієї ініціативи Томаса Баха, повідомляє Le Temps.

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Сергій Палкін вважає рекомендації МОК дивними. Він не розуміє, як можна спілкуватися з представниками країни, чия армія вторглася на територію сусідньої держави та скоює військові злочини.

"Спортсмени, які виступають проти війни, стають її побічними жертвами. Якщо російський спортсмен висловить свою незгоду з війною, наступного дня він має залишити свою країну і більше не зможе брати участь у найменшій конкуренції.

Отже, всі мовчать, і в цьому контексті мовчання це акт підтримки. Не будемо наївними. Спортсмени представлятимуть свою країну, навіть не несучи її прапора. Потрібно зупинитися з аполітичною природою спорту. Спорт за своєю суттю політичний, і Росія скористається найменшою поступкою у своїх інтересах", — пояснив Сергій Палкін.

Футболісти "Шахтаря" дякують уболівальникам. Фото: УНІАН

Коли росіяни зможуть повернутись у спорт?

Футбольний чиновник нагадав про те, що в 2014 році світ проігнорував анексію Росією частини українських територій. За кілька років після тих подій ФІФА спокійно провела чемпіонат світу з футболу в РФ.

"Путін відчув свободу зробити наступний крок. Тепер я питаю: який наступний крок після України? Не повторюйте помилки. Коли закінчиться війна, кожен зможе представити свої аргументи, ми обговоримо", — додав Сергій Палкін.

Нагадаємо, у португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми в Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу. Незабаром скандал спровокував і сам Роналду. Йому загрожує тюремний термін та навіть депортація з країни.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.

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