"Шахтер" мощно ответил главе МОГ Баху о россиянах в спорте

Сергей Палкин на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Генеральный менеджер донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно возвращения российских и белорусских спортсменов в международные турниры.

Донецкий клуб выступает категорически против этой инициативы Томаса Баха, сообщает Le Temps.

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Сергей Палкин считает рекомендации МОК странными. Он не понимает, как можно общаться с представителями страны, чья армия вторглась на территорию соседнего государства и совершает военные преступления.

"Спортсмены, выступающие против войны, становятся ее побочными жертвами. Если российский спортсмен выразит свое несогласие с войной, на следующий день он должен будет покинуть свою страну и больше не сможет участвовать в малейшей конкуренции.

Итак, все молчат, и в этом контексте молчание — это акт поддержки. Не будем наивными. Спортсмены будут представлять свою страну, даже не унося ее флаг. Необходимо остановиться с аполитичною природой спорта. Спорт по своей сути политический, и Россия воспользуется малейшей уступкой в своих интересах", — объяснил Сергей Палкин.

Футболисты "Шахтера" благодарят болельщиков. Фото: УНИАН

Когда россияне смогут вернуться в спорт?

Футбольный чиновник напомнил о том, что в 2014 году мир проигнорирвол аннексию Россией части украинских территорий. Через несколько лет после тех событий ФИФА спокойно провела чемпионат мира по футболу в РФ.

"Путин почувствовал свободу сделать следующий шаг. Теперь я спрашиваю: какой следующий шаг после Украины? Не повторяйте ошибки. Когла закончится война, каждый сможет представить свои аргументы, мы обсудим", — добавил Сергей Палкин.

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