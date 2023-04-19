Шевченко зробив емоційне звернення до світової спільноти

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко. Фото: Reuters/CARL RECINE

Легенда українського футболу, володар Золотого м'яча Андрій Шевченко вкотре звернувся до світової спільноти через широкомасштабне російське вторгнення в Україну. Ексфорвард зазначив, що війна досі триває і про це не можна забувати.

Слова Шевченка опублікував портал CBS Sports Golazo.

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Під час етеру на каналі CBS Sports легендарний екснападник італійського "Мілана" та київського "Динамо" Андрій Шевченко звернувся до світу з проханням не забувати про війну в Україні. Він також наголосив, що ситуація складна, тому підтримка інших країн надзвичайно важлива.

"Хочу нагадати людям про Україну, війна там досі триває. Хочеться привернути увагу та закликати підтримувати Україну. Це дуже важливо для нас, що решта світу стоїть за нами.

Ситуація дуже складна, але я дуже пишаюся своїм народом. Я завжди стою поряд та захищаю нашу країну. Особливо в цей момент нам потрібна ваша допомога", — сказав Андрій.

Окрім цього, Шевченко розповів, яку роль відіграє спорт у такі важкі часи.

"Правила спорту загалом можуть багато дати. Я брав участь у зборі коштів на реконструкцію стадіону в Ірпені — місті, яке було майже знищено.

Під час війни важливо дати молоді шанс повернутися на стадіон, зіграти в футбол і на той момент трішки забути про війну", — наголосив легенда футболу.

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