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"Нам нужна ваша помощь": Шевченко сделал эмоциональное обращение к мировому сообществу

19 апреля 2023 17:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Шевченко сделал эмоциональное обращение к мировому сообществу
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Фото: Reuters/CARL RECINE
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко в очередной раз обратился к мировому сообществу из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину. Экс-форвард отметил, что война продолжается и об этом нельзя забывать.

Слова Шевченко опубликовал портал CBS Sports Golazo.

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Во время эфира на канале CBS Sports легендарный экс-нападающий итальянского "Милана" и киевского "Динамо" Андрей Шевченко обратился к миру с просьбой не забывать о войне в Украине. Он также подчеркнул, что ситуация сложная, поэтому поддержка других стран очень важна.

"Хочу напомнить людям об Украине, война там продолжается. Хочется привлечь внимание и призвать поддерживать Украину. Это очень важно для нас, что остальной мир стоит за нами.

Ситуация очень сложная, но я очень горжусь своим народом. Я всегда стою рядом и защищаю нашу страну. Особенно в этот момент нам нужна ваша помощь", — сказал Андрей.

Кроме этого, Шевченко рассказал, какую роль играет спорт в столь трудные времена.

"Правила спорта в общем могут многое дать. Я участвовал в сборе средств на реконструкцию стадиона в Ирпене — городе, который был почти уничтожен.

Во время войны важно дать молодежи шанс вернуться на стадион, сыграть в футбол и на тот момент немного забыть о войне", — отметил легенда футбола.

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