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"Мілан" повторив рекорд "Ювентуса": Піолі назвав героя матчу з "Наполі"

19 квітня 2023 09:59
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Мілан повторив рекорд Ювентуса — Піолі назвав героя матчу з Наполі
Стефано Піолі мотивує гравців "Мілана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі поділився емоціями після виходу його команди до півфіналу Ліги чемпіонів. "Россонері" зіграли внічию з "Наполі" на виїзді та відсвяткували успіх внаслідок домашньої перемоги.

"Мілану" вдалося повторити рекорд "Ювентуса" у єврокубковому турнірі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У трьох останніх матчах із "Наполі" команда Стефано Піолі жодного разу не програла головному претенденту на Скудетто цього сезону. Поєдинок у Серії А завершився переконливою перемогою "Мілана" з рахунком 4:0. У першому матчі 1/4 команда виграла 1:0, а у зустрічі-відповіді зіграла з неаполітанцями внічию з рахунком 1:1.

Наполі - Мілан
"Мілан" радіє виходу до 1/2 Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

"Мілан" впевнено вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Це перший подібний випадок для "россонері", починаючи з 2007 року. Вихід у півфінал ЛЧ став сьомим в історії "Мілана" — це повторення рекорду туринського "Ювентуса".

Що сказав Стефано Піолі?

"Найближчу добу ми святкуватимемо. Вітаю і вболівальників, і своїх хлопців. На нас чекають ще два красиві, інтригуючі та дуже складні півфінальні поєдинки. Ми заслужили цей успіх і не хочемо зупинятися на досягнутому.

За кілька останніх років "Мілан" пройшов непростий шлях. Нас вважали аутсайдерами у протистоянні з "Наполі", але я треную команду з великим серцем. Ми стиснули зуби та продемонстрували характер. Зіграли як єдине ціле. Це допомогло досягти успіху", — заявив Стефано Піолі.

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