Милан идет дальше в поединке с Наполи

"Милан" радуется выходу в полуфинал. Фото: twitter/ACMilan

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Миланом" подарил настоящий триллер. Возвращение Осимхена, 16 угловых и более двух десятков моментов у ворот гостей не помогли лидеру Серии А.

Два сейва вратарей во время 11-метровых стали также украшением игры, передают Новини.LIVE.

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Ход матча

Наполи - Милан 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Осимген, 90+3 - Жира, 43

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 74), Жезус, Руи (Оливера, 34) - Ндомбеле (Эльмас, 63), Лоботка, Зелинский (Распадори, 74) - Политано (Лосано, 34), Осимген, Кварацхелия

Милан: Меньян – Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес – Крунич, Тонали – Диас (Мессиас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84) – Жиру (Ориги, 68)

Предупреждение: Ди Лоренцо, Оливера – Эрнандес, Меньян

На 22-й минуте Жиру не реализовал пенальти.

На 82-й минуте Кварацхелия не реализовал пенальти.

Беспрецедентное преимущество, но без реализации

Хозяева, как и в первой игре, активно побежали вперед и создали кучу моментов уже в дебюте. Особо выделялся Кварцхелия.

Но потом Руй слишком агрессивно ушел в подкат в собственной штрафной и рефери назначил пенальти в ворота неаполитанцев. В итоге Алекс Мерет угадал направление полета мяча после удара с одиннадцатиметровой отметки, выполнявшего Оливье Жиру.

Затем польский арбитр Марциняк мог поставить пенальти в ворота гостей. Но после просмотра VAR он передумал.

И прямо в раздевалку забил "Милан". Рафаэл Леау на сумасшедшей скорости пробежал почти все поле и скрылся от нескольких соперников, после чего стал автором результативной передачи на Оливье Жиру.

Во втором тайме все проходило по схожему сценарию. "Партенопеи" атаковали, "россо-нери" защищались. 21 удар по воротам нанесли подопечные Спаллети, но из них всего 3 в творение.

Один из этих ударов был с пенальти, который не смог реализовать один из лучших в составе неаполитанцев Хвича Кварацхелия.

А забей он на 81-й минуте и, возможно, у хозяев еще был бы шанс забить второй, а так мяч Осимхена в компенсированное время уже не мог ничего изменить. Джакомо Распадори продемонстрировал свою блестящую технику, выполнив прострельную передачу в штрафную. Осимхен пробил головой в правый нижний угол ворот и вписал свое имя в протокол матча - 1:1. Но дальше следует "Милан".

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