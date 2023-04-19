Мілан йде далі у двобої з Наполі

"Мілан" радіє виходу у півфінал. Фото: twitter/ACMilan

Матч відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів між "Наполі" та "Міланом" подарував справжній трилер. Повернення Осімхена, 16 кутових та більше двох десятків моментів біля воріт гостей не допомогли лідеру Серії А.

Два сейви воротарів під час 11-метрових стали також прикрасою гри, передають Новини.LIVE.

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Хід матчу

Наполі — Мілан 1:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Осімген, 90+3 - Жиру, 43

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор, 74), Жезус, Руї (Олівера, 34) — Ндомбеле (Ельмас, 63), Лоботка, Зєлінскі (Распадорі, 74) — Політано (Лосано, 34), Осімген, Кварацхелія

Мілан: Меньян — Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес — Круніч, Тоналі — Діас (Мессіас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84) — Жиру (Орігі, 68)

Попередження: Ді Лоренцо, Олівера — Ернандес, Меньян

На 22 хвилині Жиру не реалізував пенальті.

На 82 хвилині Кварацхелія не реалізував пенальті.

Безпрецедентна перевага, але без реалізації

Господарі, як і в першій грі активно побігли вперед й створили купу моментів вже в дебюті. Особливо виділявся Кварцхелія.

Але потім Руй надто агресивно пішов у підкат у власному карному майданчику й рефері назначив пенальті у ворота неаполітанців. У підсумку Алекс Мерет вгадав напрямок польоту мʼяча після удару з одинадцятиметрової позначки, який виконував Олівʼє Жиру.

Потім польський арбітр Марциняк міг поставити пенальті вже у ворота гостей. Але після перегляду VAR він передумав.

Й прямо в роздягальню забив "Мілан". Рафаел Леау на божевільній швидкості пробіг майже все поле та втік від кількох суперників, після чого став автором результативної передачі на Олівʼє Жиру.

У другому таймі все проходило за схожим сценарієм. "Партенопеї" атакували, "россонері" захищались. 21 удар по воротах нанесли підопічні Спаллеті, але з них лише 3 в ствір.

Один з цих ударів був з пенальті, який не зміг реалізувати один з кращих в складі неаполітанців — Хвіча Кварацхелія.

А забий він на 81-й хвилині й можливо у господарів ще був би шанс забити другий, а так м‘яч Осімхена в компенсований час вже не міг нічого змінити. Джакомо Распадорі продемонстрував свою блискучу техніку, виконавши прострільну передачу в штрафний майданчик. Осімхен пробив головою в правий нижній кут воріт і вписав своє імʼя у протокол матчу — 1:1. Але далі йде "Мілан".

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